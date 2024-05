Odświeżanie 240 Hz to za mało. TCL proponuje monitor 4K z odświeżaniem 1000 Hz

Częstotliwość odświeżania ekranu ma znaczenie nie tylko dla graczy, ale również osób, które na monitorze oglądają firmy, transmisje sportowe czy też ogólnie mają do czynienia z dynamicznym obrazem. Im większa częstotliwość odświeżania, tym bardziej jest on płynny. Jak dotąd rekordzistą był model Asusa – ROG Swift Pro PG248QP, mogący odświeżać obraz z częstotliwością 540 Hz. Rekord ten został pobity.

TCL CSOT – kto zamawiał 1000 Hz?

Podczas targów Display Week 2024 w kalifornijskim San Jose TCL zaskoczył wszystkich, prezentując monitor CSOT. Nie tylko pokazuje on obraz w 4K, ale również robi to z częstotliwością odświeżania wynoszącą 1000 Hz. Czyli w ciągu jednej sekundy może wyświetlić 1000 obrazów. Jednak jak udało się dowiedzieć, 1000 Hz będzie prawdopodobnie dostępne początkowo tylko przy rozdzielczościach 1080p, ewentualnie 1440p. Jednak jeśli nawet przy 4K uda się dorównać Asusowi, to już będzie wielkie osiągnięcie.

Niestety, ani TCL nie podaje żadnych bardziej zaawansowanych informacji na temat monitora, ani też nie udało się poznać przekątnej jego ekranu. A ponieważ producent wykonuje monitory mające zarówno 23,6, jak i 49″, trudno zgadnąć, jakie wymiary będzie mieć. Pokazany na targach model jest szerokokątny i obstawiałbym 32″ lub nieco więcej. Nie podano również, jakiego rodzaju jest wyświetlacz, ale prawdopodobnie mamy LCD.

Trzeba jednak zaznaczyć, że jest to model prototypowy, który TCL pokazał światu. Dlatego nie ma się co spodziewać, aby propozycja ta szybko pokazała na rynku. Z pewnością minie co najmniej parę lat, zanim takie odświeżanie stanie się dostępne dla szerokich mas. Tym bardziej, że w chwili obecnej żadna karta graficzna nie jest w stanie obsłużyć takiej częstotliwości odświeżania.

TCL musi zatem zaczekać, aż takie się pojawią – dopiero wówczas produkcja monitora tego typu będzie miała sens.