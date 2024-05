Zgarnij VPN w dobrej cenie i zrób za darmo zakupy na Allegro

Po co komu VPN?

Jeśli zaliczacie się do mniejszości, to już śpieszę z wytłumaczeniem tego, czym dokładnie jest VPN, który stał się w ostatnich latach nawet częścią niektórych przeglądarek. Niech jednak nie złudzi was darmowa korzyść. W dzisiejszym cyfrowym świecie nic nie jest za darmo, bo to, na co nie wydajemy ani gorsza, “kupuje” nasz czas i generowane przez nas dane. W przypadku VPN-ów sprawa jest o tyle poważna, że taka technologia stanowi “pomost” między nami, a całą resztą Internetu na zasadzie “ukrywania” naszych działań przed widokiem firm i osób trzecich.

Innymi słowy, nasze wyszukiwania nie są przypisywane nam, a serwerowi (jednemu lub dwóch w ramach podwójnego szyfrowania z 6000 serwerów obecnych w 111 krajach), którego “wypożyczamy”, co w przypadku NordVPN jest całkowicie bezpieczne, o czym dowiedzieliśmy się już z wielu audytów, które zweryfikowały zapewnienia firmy. Dzięki temu rozwiązaniu jesteśmy całkowicie bezpieczni w sieci, co tyczy się nawet wykorzystywania publicznych sieci Wi-Fi. To wszystko sprawia, że dzięki VPN-owi stajemy się praktycznie niewidzialni w sieci, jako że łączymy się z Internetem za pośrednictwem dedykowanego serwera, który może być np. w USA, Niemczech czy Australii, dzięki czemu możemy obchodzić problemy związane z geofencingiem.

Wspomniane obchodzenie geofencingu zapewnia dostęp nie tylko do usług blokowanych w niektórych krajach, ale też np. serialów, które przestały lub nigdy nie były dostępne w granicach konkretnego państwa, w którym akurat przebywamy. To też świetna furtka do znalezienia lepszych ofert w sieci na aukcjach czy nawet opcja zmniejszenia lagów w specyficznych przypadkach gier sieciowych. W przypadku NordVPN sprawa ma się o tyle dobrze, że o wysokie transfery (to nie zawsze gwarancja przy VPN-ach) dba nawet specjalny protokół (NordLynx). Wisienką na torcie jest monitorowanie waszego e-maila pod kątem bezpieczeństwa i oczyszczanie sieci z inwazyjnych reklam czy trakerów. Wszystko to w zasięgu prostej aplikacji, o której można szybko zapomnieć, kiedy już używanie NordVPN wejdzie wam w krew.

Dziś możesz kupić dostęp do NordVPN za pół darmo i zgarnąć voucher na Allegro

Jeśli już przy aplikacji jesteśmy, NordVPN jest dostępny w ramach spolszczonego oprogramowania wysokiej klasy (zainstalujecie go praktycznie wszędzie – nawet na routerze) i wspiera do 10 urządzeń połączonych do jednego komputera, więc w gruncie rzeczy jedna subskrypcja może posłużyć dla pięciu osób (5 komputerów i 5 smartfonów). Gdyby tego było mało, NordVPN posiada zaawansowane mechanizmy odzyskiwania połączenia czy ochrony przed wyciekiem DNS, a na dodatek dysponuje unikalną funkcją Meshnetu, która pozwala na stworzenie własnej bezpiecznej sieci lokalnej i uzyskiwanie dostępu do innych urządzeń, bez względu na ich lokalizację.

Kusi? Jeśli tak, to jeszcze do 21 maja bieżącego roku możecie kupić subskrypcje NordVPN w bardzo promocyjnej cenie i na dodatek zgarnąć voucher na Allegro. Tyczy się to najbardziej opłacalnych aktualnie do kupienia 2-letnich okresów, które prezentują się następująco:

Pakiet Basic – 63% rabatu + 3 miesiące ekstra + voucher Allegro o wartości 25 zł

Pakiet Plus – 71% rabatu + 3 miesiące ekstra + voucher Allegro o wartości 50 zł

Pakiet Complete – 75% rabatu + 3 miesiące ekstra + voucher Allegro o wartości 150 zł

Firma NordVPN zapewnia, że vouchery zostaną wysyłane elektronicznie na podany adres mailowy po upływie 31-50 dni od zakupu, o ile nie zdecydujecie się na całkowicie darmowe wycofanie się z zamówienia w ramach 30-dniowego okresu próbnego.