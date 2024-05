Nvidia Studio – nowości wprowadzone pod koniec maja to duże wsparcie dla twórców treści

Jeszcze zanim sztuczna inteligencja zaczęła być wdrażana wszędzie, gdzie to tylko możliwe, Nvidia Studio oferowało duże wsparcie dla twórców treści. A dzięki jej zastosowaniu oraz udoskonalaniu istniejących rozwiązań jest jeszcze lepiej – od Firefoxa po Blender. Oto nowości, o jakich trzeba wiedzieć.

Nvidia Studio – dla każdego coś nowego

Najpierw informacja dla wszystkich, nie tylko twórców treści. Mozilla Firefox otrzymała wsparcie technik RTX VSR i HDR, co ma pozwolić na perfekcyjną jakość podczas streamingu materiałów wideo. Wcześniej z takiego rozwiązania zaczęła korzystać konkurencja, czyli Chrome i Edge. A jeśli chodzi o tworzenie, tutaj użytkownicy Cinema 4D otrzymali możliwość korzystania z Unified Simulation, co pozwala na pełną kontrolę nad polami emisji. W efekcie symulacje są wysoce precyzyjne, a płynność działania gwarantuje przyśpieszanie sprzętowe oferowane przez układy graficzne RTX.

Jeśli chodzi o gry, tutaj zaktualizowano RTX Remix – zestaw narzędzi do odświeżania starszych i klasycznych tytułów za pomocą m.in. techniki DLSS 3.5 z Ray Reconstruction. Aby możliwe było pełne wykorzystanie jej możliwości. Nvidia opublikowała szereg filmów instruktażowych.

Czytaj też: Architektura Blackwell wyprzedza o kilka długości Grace Hopper. Nvidia pokazała, co potrafi

Kolejna nowość to aplikacja Audio2Face. Jest ona odpowiedzialna za animację twarzy na podstawie mowy, a po aktualizacji obsługuje wielojęzyczną synchronizację ust, animacje śpiewu oraz narzędzia edycji.

Jako przykład zastosowanie nowych rozwiązań posłużyła Nvidii artystka Yao Chan. Jak sama mówi: “znajduje inspiracje w codzienności i małych rzeczach, które dają jej niezwykłą radość”. Następnie przenosi swoje emocje do programu Blender, gdzie stworzyła swoje najnowsze trójwymiarowe dzieło By the Window. Było to możliwe dzięki wykorzystaniu karta graficznej GeForce RTX, która zapewniła płynne, interaktywne modelowanie w całym procesie twórczym. Jej dzieła można znaleźć na Instagramie.