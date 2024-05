Polecamy najlepsze hulajnogi elektryczne na wakacje. Podbijecie nimi miasta i teren

Łatwe w transporcie, przechowywaniu i przenoszeniu, czyli jak hulajnoga elektryczna zmieni wasze życie

Hulajnogi to jeden z tych sprzętów, o których niegdyś zapominało się, kiedy tylko wiek z cyfry zmieniał się na liczbę. Jednak w dobie elektrycznych napędów ten środek transportu zyskał zupełnie nowe życie, jako coś wręcz idealnego dla wszystkich osób, które chcą zrezygnować ze spacerów, roweru, środków masowego transportu czy samochodu, kiedy tylko jest na to sposobność. Hulajnogi elektryczne są małe zwłaszcza po złożeniu, ich waga nie utrudnia zanadto wnoszenia ich do mieszkań czy biur, a wygoda połączona z praktycznie zerową awaryjnością i jedynie potrzebą regularnego ładowania wbudowanych akumulatorów, to mieszanka, obok której trudno przejść obojętnie. Dlaczego? Rozważmy dwa przypadki.

Jeśli mieszkacie na przedmieściach lub bezpośrednio w mieście, to wiecie, z czym wiążą się przejazdy samochodem, rowerem czy transportem publicznym. Tłok, korki, brak miejsca postojowego czy spóźniające się tramwaje i autobusy przejdą do historii, o ile sięgniecie po elektryczną hulajnogę, którą możecie jeździć (zależnie od warunków) po jezdni, ścieżce rowerowej lub chodniku. Innymi słowy, z takim pojazdem łączcie elastyczność pieszego pokonywania kolejnych ulic z prędkością charakterystyczną dla rowerów. Jeśli z kolei mieszkacie z dala od większych aglomeracji, hulajnogę elektryczną możecie potraktować jako alternatywę dla autobusu czy samochodu, a w obu przypadkach nic nie stanie na przeszkodzie, żeby podbić mniej lub bardziej wymagający teren. Pozostaje więc pytanie – co kupić, żeby za szybko nie żałować?

Hulajnoga idealna do miasta, czyli Motus Scooty 10 Gen5

Elektryczna hulajnoga Motus Scooty 10 Gen5 jest wyposażona w mocny napęd składający się z silnika o mocy szczytowej 700 watów oraz akumulatora, który zapewnia zasięg do 65 km po kilkugodzinnym ładowaniu. Taki zestaw pozwala na pokonywanie nachyleń do 20 stopni, co czyni hulajnogę odpowiednią nawet na bardziej wymagające podjazdy. Dodatkowo certyfikat IP54 gwarantuje jej odporność na deszcz, co oznacza, że użytkownicy mogą korzystać z niej w różnych warunkach pogodowych. Hulajnoga wyposażona jest również w jasny wyświetlacz LCD na kierownicy, system hamowania rekuperacyjnego, tempomat oraz możliwość połączenia ze smartfonem przez dedykowaną aplikację. Dzięki tym wszystkim funkcjom Motus Scooty 10 Gen 5 jest idealnym rozwiązaniem do codziennych miejskich przejażdżek.

Model Motus Scooty 10 Gen5 waży 17,8 kg i posiada pokład o szerokości 17 cm, co czyni go bardzo atrakcyjną propozycją w tej cenie. Dzięki mechanizmowi składania oraz 10-calowym kołom pneumatycznym, jest łatwy do przechowywania i transportu. Konstrukcja i materiały użyte w produkcji pozwalają na udźwig do 120 kg, co czyni go solidnym i wytrzymałym rozwiązaniem dla szerokiego grona użytkowników. Ważnym aspektem jest również wysoki poziom bezpieczeństwa, zapewniany przez wydajny hamulec bębnowy z przodu, kierunkowskazy, światło hamowania, odblaski oraz zintegrowane oświetlenie, które zwiększają widoczność hulajnogi na drodze.

Tania, miejska i z pazurem? Ruptor R1 Lite to jest to!

Ruptor R1 Lite to model, który wyróżnia się na pierwszy rzut oka swoim agresywnym designem, którego łączy z wysoką wydajnością i funkcjonalnością. Ta hulajnoga elektryczna waży już 21 kg, co czyni go nadal poręczną i łatwą do przenoszenia. Posiada 10-calowe koła, które zapewniają stabilność i komfort jazdy. Akumulator o pojemności 720 Wh, który zapewnia zasięg do 60 km, co jest wystarczające nawet na długie trasy czy wydajny silnik o mocy 500 watów, pozwalający osiągnąć prędkość maksymalną do 45 km/h. Aby sprostać wyższym prędkościom, Ruptor R1 Lite został wyposażony w dwa hamulce tarczowe, które zapewniają skuteczny sposób hamowania, wydajne oświetlenie, matę antypoślizgową na podeście, zawieszenie wahaczowe oraz niewielki amortyzator widełkowy, a więc dodatki, które jeszcze bardziej zwiększają komfort jazdy. Hulajnoga posiada również czytelny wyświetlacz, wsparcie aplikacji oraz mechanizm składania, co sprawia, że jest bardzo funkcjonalna i wygodna w użytkowaniu.

Czas na coś terenowego, czyli Motus PRO 10 Sport 2021

Jeśli interesują was hulajnogi elektryczne zdolne do realizacji bardziej wymagających zadań, które nie robią sobie niczego z wyjazdów poza główne szlaki, na rynku znajdziecie również i takie modele, które w pełni spełnią wasze oczekiwania. Jednym z takich modeli jest Motus PRO 10 Sport 2021. To urządzenie z wyższej półki, które wyróżnia się zastosowaniem dwóch silników o łącznej mocy nominalnej rzędu 2 kW i szczytowej na poziomie 2,6 kW. Silniki te zasilane są akumulatorem o pojemności 950 Wh, co pozwala na osiągnięcie zasięgu do 65 km na jednym ładowaniu. Hulajnoga ta charakteryzuje się imponującymi osiągami, umożliwiając osiągnięcie maksymalnej prędkości 66 km/h oraz przyspieszenia do 24 km/h w zaledwie 3 sekundy.

Motus PRO 10 Sport 2021 ten został zaprojektowany z myślą o wysokiej funkcjonalności i bezpieczeństwie użytkowania. Jest wyposażony w dwa hamulce tarczowe, które zapewniają skuteczne i bezpieczne hamowanie, jego rama hulajnogi została wykonana z kutego aluminium, co pozwala na radzenie sobie z obciążeniem do 150 kg, a wysoka jakość wyposażenia jest też widoczna w szczegółach. Mowa o wyświetlaczu LCD w formie “centrum dowodzenia”, rozbudowanym oświetleniu oraz systemie amortyzacji, który zwiększa komfort użytkowania, a to wszystko zamknięte w konstrukcji ważącej ledwie 29 kg, co czyni ją solidną, ale jednocześnie stosunkowo łatwą do przenoszenia.

Charakter przede wszystkim, czyli Ruptor R6 V3

Ruptor R6 V3 to hulajnoga elektryczna o jeszcze bardziej terenowym zacięciu, która również waży 29 kg, jak poprzednia propozycja. Model ten wyposażony jest w podwójny system amortyzacji, co zapewnia wysoki komfort jazdy nawet na bardzo nierównych nawierzchniach. Napędza ją zestaw dwóch bezszczotkowych silników elektrycznych o mocy nominalnej 800 watów każdy, co w połączeniu z akumulatorem o pojemności 960 Wh gwarantuje zasięg do 75 km. Maksymalna prędkość, jaką można osiągnąć na tej hulajnodze, wynosi z kolei aż 45 km/h.

Ruptor R6 V3 wyróżnia się również zaawansowanym systemem oświetlenia, który obejmuje bardzo charakterystyczne reflektory zwiększające widoczność i bezpieczeństwo. Dodatkowo model ten posiada wszystkie funkcje charakterystyczne dla wcześniejszych modeli, takie jak wsparcie aplikacji, mechanizm składania oraz czytelny wyświetlacz.

Król wśród hulajnóg terenowych, czyli Dualtron EAGLE

Dualtron EAGLE to ten rodzaj hulajnogi, którego wszyscy będą wam zazdrościć. Waży około 30 kg i jest wyposażona w dwa silniki zasilane akumulatorem LG o pojemności 1470 Wh, które to w połączeniu gwarantują dostęp do mocy szczytowej rzędu aż 3,3 kW. Dzięki temu hulajnoga ta może rozpędzić się do prędkości 70 km/h, a przy oszczędniejszej jeździe zasięg na jednym ładowaniu wynosi do 90 km. Model ten posiada podwójną amortyzację elastomerową, co znacznie zwiększa komfort jazdy, dodatkowe boczne oświetlenie oraz dwa hamulce z systemem ABS, które w tak wydajnej bestii nie są wcale przesadą.

Patrząc na wszystkie przedstawione powyżej elektryczne hulajnogi, możemy śmiało dojść do wniosku, że dziś bardzo, ale to bardzo łatwo wybrać idealny model akurat pod nasze specyficzne wymagania. Nawet zakup nie jest problemem, bo powyżej przedstawione modele są dostępne w sklepach z największym wyborem hulajnóg elektrycznych: 7Way.pl, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Decathlon, X-Kom oraz Komputronik.