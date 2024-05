Home Tech Premiera Bemi Revo. Kolejna inteligentna obrączka pojawia się na rynku

Według szacunków rynek inteligentnych obrączek do 2032 roku może osiągnąć wartość nawet 22 mld dolarów. Do sprzedaży, zwłaszcza w tym roku, trafia coraz więcej modeli, a najnowszy został wypuszczony przez markę Bemi. Co ma do zaoferowania Bemi Revo?