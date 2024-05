Home Tech Intel tłumaczy problemy ze swoimi procesorami i zaleca optymalne ustawienia

Pod koniec kwietnia pisałem, że wielu użytkowników procesorów Intel z 13. i 14. generacji narzeka na problemy z ich stabilnością oraz wydajnością. Producent odparł na to, że winni są producenci płyt głównych, ci zaś wprowadzili do swoich BIOS-ów ustawienie „Intel Baseline Profile”. Ale nie jest to prawidłowe rozwiązanie.