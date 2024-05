Projektor LG CineBeam Q debiutuje w Polsce – jest przedsprzedaż i promocja

LG CineBeam Q nie tylko potrafi wiele, ale także może się podobać

LG CineBeam Q (HU710PB) Rozdzielczość UHD (3840×2160) Jasność 500 ANSI lumenów Współczynnik kontrastu 450 000:1 Wymiary (szer. x gł. x wys.) 80×135×135 mm Masa 1,49 kg Źródło światła laser (RGB) Obiektyw projekcyjny Rozmiar ekranu 50 – 120 cali Współczynnik projekcji (min.) 1,2 HDR HDR10 Korekcja trapezu automatyczna regulacja ekranu Połączenie bezprzewodowe Android / iOS Wejścia HDMI z eARC / USB typu C

LG CineBeam Q wyróżnia się kompaktową, minimalistyczną obudową, z uchwytem obracanym o 360° i należy do najmniejszych projektorów na rynku. Jest jednak urządzeniem o parametrach typowo telewizyjnych – jest w stanie wyświetlić obraz o rozdzielczości 4K UHD, czyli 3840×2160 pikseli na ekranie o przekątnej do 120 cali. Laserowe podświetlenie RGB umożliwia osiągnięcie kontrastu 450000:1 i odwzorowanie aż 154% przestrzeni barwnej DCI-P3. Jasność obrazu wynosi 500 ANSI lumenów.

Laserowe podświetlenie, wysoki kontrast, precyzyjne odwzorowanie kolorów i zgodność z HDR10 umożliwiają prezentację filmów w sposób najbliższy zamiarom twórców. Projektor ma funkcję automatycznej regulacji, która optymalizuje położenie i rozmiar obrazu.

LG CineBeam Q może współpracować z urządzeniami zewnętrznymi za pośrednictwem portu HDMI 2.1 z możliwością transmisji 4:4:4 i RGB 10 bit oraz z obsługą eARC, oraz poprzez USB-C, które służyć może zarówno do przesyłania obrazu jak i do zasilania – maksymalny pobór mocy wynosi 65 W.

Projektor może także pracować bez połączenia z zewnętrznym źródłem sygnału, gdyż został wyposażony w pełnoprawny, znany z telewizorów LG system webOS, który nie tylko pozwala na intuicyjną obsługę wszystkich funkcji, ale także dzięki odpowiednim aplikacjom zapewnia dostęp do najpopularniejszych serwisów streamingowych, takich jak Netflix, Disney+, Amazon Prime Video czy YouTube. Gdy nie korzystamy z projekcji, użytkownik może aktywować funkcję Light Drawing, dzięki której da się stworzyć nastrojową atmosferę za pomocą cyfrowych obrazów i delikatnego relaksującego oświetlenia.

Przedsprzedaż LG CineBeam Q i promocja na start

Projektor dostępny jest w tej chwili w przedsprzedaży, a jego cena ustalona została na 5599 zł. Podczas przedsprzedaży obowiązuje jednak promocja na start – składając zamówienie w sklepie internetowym LG, do koszyka zostanie dodany automatycznie kupon, obniżający cenę o 1000 zł – ostateczna cena wynosi zatem 4599 zł. Promocja trwa do północy 24 maja 2024 roku lub do wyczerpania puli promocyjnej.

Zobacz także: Test Epson EH-LS650. Gdybym szukał projektora zamiast telewizora do salonu, ten sprzęt byłby wysoko na liście (chip.pl)