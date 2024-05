Recall dostępna nawet tam, gdzie teoretycznie nie powinno jej być

Przypomnę, że nowa funkcja, którą Microsoft ogłosił dla systemu Windows 11, to lokalne rejestrowanie wszelkiej aktywności użytkownika na urządzeniu. Po co? Aby umożliwić mu szybkie wyszukiwanie oraz odnajdywanie rzeczy, które są mu potrzebne. Oczywiście wywołuje to pewne obawy dotyczące poszanowania prywatności, jednakże póki co mamy do czynienia tylko z zapowiedzią – pierwsze urządzenia Copilot+ pojawią się dopiero 18 czerwca. Dlatego tym bardziej ciekawe jest, jak udało się uruchomić tę funkcję.

Recall działa sporo przed premierą

Oficjalna informacja głosi, że ten dodatek do systemu operacyjnego będzie działać wyłącznie na urządzeniu Copilot+ z procesorem Qualcomm Snapdragon X. Ale użytkownik platformy X o nicku Albacore już zdołał zyskać do niego dostęp, a co więcej – uruchomić go na starszym sprzęcie o dość niskim poborze mocy. Tu jednak zauważę, że jego urządzenie wyposażone jest w procesor Snapdragon 7c+ Gen3. Aczkolwiek ilość RAM urządzenia testowego to 4 GB, podczas testów Albacore miał do dyspozycji zaledwie 3,4 GB. I Recall zadziałała, choć oficjalne wymagania dla funkcji to minimum 16 GB RAM.

A jak działała? Podobno „zaskakująco dobrze”, na czego dowód zamieścił zrzuty ekranu pokazujące Recall w akcji. Autor obiecał także wkrótce udostępnić szczegółowy przewodnik, dzięki któremu posiadacze Surface Pro X i innych urządzeń z systemem Windows na urządzeniach ARM będą mogli sięgnąć po Recall. Jeśli chodzi o x86, sytuacja jest nieco trudniejsza, ponieważ modele ML dla programistów obejmują głównie pakiety ARM64.

fot.: Albacore

Recall będzie dostępny w ramach nadchodzącej wersji 24H2 systemu Windows 11, która jest już dostępna do publicznych testów na kanale Release Preview Channel , co stanowi ostatni krok przed publiczną premierą. To właśnie z edycji Preview korzystał Albacore, co stawia pod znakiem zapytania, czy finalną również byłby w stanie uruchomić na swoim sprzęcie. Zaczekajmy zatem na drugą połowę czerwca, aby zobaczyć, jak sprawuje się ta funkcja.