Seria Huawei Pura 70 trafia do Polski. Poznajcie ceny i promocję na start

Co oferuje seria Huawei Pura 70?

Dla tych, co przegapili tę informację, przypomnę pokrótce, że seria Pura jest następcą (lub rozwinięciem) linii P. By ułatwić nam orientację w temacie, Huawei pozostał przy poprzedniej numeracji, jednocześnie zaczynając symbolicznie od nowa z modelami Pura 70. Choć w Chinach debiutowało ich więcej, w Polsce dostajemy trzy modele – podstawowy, Pro i Ultra, które pod pewnymi względami są do siebie mocno podobne, zwłaszcza jeśli chodzi o te droższe warianty.

Huawei Pura 70

Cała debiutująca w Polsce seria została wyposażona w ekrany LTPO OLED z HDR, odświeżaniem 120 Hz i szczytową jasnością na poziomie 2500 nitów. Podstawowy Pura 70 dostał 6,6-calowy panel o rozdzielczości 1256 x 2760 pikseli, natomiast dwa pozostałe smartfony pochwalić się mogą wyświetlaczem o przekątnej 6,8” i rozdzielczości 1260 x 2844. Z przodu znajdziemy też 13-megapikselową kamerkę do selfie z obiektywem ultraszerokokątnym.

Huawei Pura 70

Sercem nowych flagowców Huawei jest układ Kirin 9010 wspierany przez 12 lub 16 GB RAM oraz 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci masowej. Za zasilanie odpowiadają akumulatory o następującej pojemności:

Huawei Pura 70 – 4900 mAh z ładowaniem przewodowym 66 W i bezprzewodowym 50 W,

Huawei Pura 70 Pro – ogniwo 5050 mAh naładujemy po kablu z mocą 100 W, a bezprzewodowo 80 W.

Huawei Pura 70 Ultra – prędkość ładowania jest taka sama, co w modelu Pro, ale akumulator jest nieco większy, bo ma pojemność 5200 mAh.

Chociaż niewątpliwie są to ważne kwestie, jak zwykle najwięcej dzieje się po stronie aparatów. Model podstawowy został wyposażony w główny aparat z matrycą 50 Mpix i stabilizowanym obiektywem z przysłoną pracującą w zakresie f/1.4 – f/4. Obok umieszczono aparat ultraszerokokątny wykorzystujący matrycę 13 Mpix i obiektyw o jasności f/2.2 oraz aparat tele z matrycą 12 Mpix i stabilizowanym obiektywem o jasności f/3.4, dający przybliżenie x5.

Huawei Pura 70 Pro

W Pura 70 Pro dostajemy tę samą jednostkę główną, co w podstawowym flagowcu, ale towarzyszy mu teleobiektyw 48 Mpix ze stabilizowanym obiektywem o jasności f/2.1 i zbliżeniu x3,5. Zestaw uzupełnia aparat ultraszerokokątny 12,5 Mpix, który wzbogacono o funkcję Super Focus Macro, umożliwiającą wykonywanie zbliżeń już z odległości 5 cm.

Huawei Pura 70 Ultra

Największa fotograficzna magia dzieje się oczywiście w ultraflagowcu. Huawei Pura 70 Ultra pochwalić się może szerokokątnym aparatem głównym z matrycą o rozmiarze 1” (Type-1), który współpracuje z obiektywem o ogniskowej 22,5 mm i zakresie przysłon f/1.6 – f/4. Tutaj warto wspomnieć, że obiektyw ten jest wysuwany, a cały mechanizm został przetestowany na 300 tys. cykli, co ma zapewnić, że na pewno będzie wytrzymały. Mamy tu też teleobiektyw 50 Mpix z OIS (90 mm f/2.1, x3,5), a także aparat ultraszerokokątny 40 Mpix z obiektywem 13 mm.

Huawei Pura 70 Ultra

Huawei Pura 70 – ceny w Polsce

Przechodząc już do najważniejszego, a więc do cen – tutaj Huawei mocno ograniczył wybór konfiguracji pamięci, bo tak naprawdę, każdy z modeli dostępny jest u nas tylko w jednym wariancie. Ceny tych flagowców przedstawiają się następująco:

Huawei Pura 70 (12 GB/256 GB): 3999 złotych – dostępny w kolorach czarnym, zielonym i brązowym,

Huawei Pura 70 Pro (12 GB/512 GB): 5199 złotych – dostępny w czarnej i białej wersji kolorystycznej,

Huawei Pura 70 Ultra (16 GB/512 GB): 6399 złotych – dostępny w wariancie czarnym.

Nie zabrakło oczywiście promocji na start, w ramach której do kupionych w okresie 2-30 czerwca smartfonów Pura 70, Huawei dorzuci wam w prezencie (lub za 1 zł) słuchawki FreeBuds Pro 3, które normalnie kosztują 899 złotych. Do regularnej sprzedaży te modele trafią już 22 maja.