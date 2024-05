Prawie jak kamień filozoficzny. Chiny zamienią odpady kuchenne w paliwo

Zielony metanol to alternatywne paliwo, które przemysł żeglugowy w Chinach może wykorzystać w celu zmniejszenia zanieczyszczeń i poprawy wydajności transportu morskiego. Shi Pingyang, prezes Shenergy, powiedział South China Morning Post (SCMP), że zakład, który będzie w stanie wyprodukować 70-100 tys. ton metanolu, będzie gotowy do końca 2025 roku.

Zielony metanol to paliwo przyszłości

Metanol to bezbarwna ciecz używana głównie do produkcji innych substancji chemicznych, takich jak formaldehyd, kwas octowy i tworzywa sztuczne. Może być również stosowany jako źródło paliwa do silników. W przeciwieństwie do tradycyjnego metanolu, który pochodzi z paliw kopalnych, ekologiczny metanol jest wytwarzany ze źródeł niskoemisyjnych (np. biomasy) lub poprzez wychwytywanie dwutlenku węgla.

Według danych Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) z 2023 r., zielony metanol może zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 60-95 proc., a także całkowicie wyeliminować emisję tlenku siarki i cząstek stałych. Uzyskane w ten sposób paliwo można mieszać z benzyną lub olejem napędowym bez konieczności dokonywania większych modernizacji silnika, a także używać we wszystkich typach pojazdów.

Alternatywnie zielony metanol można również wykorzystać jako surowiec do produkcji innych substancji, zmniejszając zależność przemysłu chemicznego od paliw kopalnych. WEF spodziewa się, że produkcja ekologicznego metanolu wzrośnie z 0,2 mln ton produkowanych rocznie w 2023 r. do 500 mln ton wytwarzanych w 2050 r. Takie zmiany ograniczyłyby emisję 1,5 gigaton dwutlenku węgla rocznie.

Zielony metanol to paliwo, który może zasilać wszystkie maszyny – od samochodów po statki /Fot. Unsplash

Chiny wykorzystują wszystkie alternatywne źródła, aby zaspokoić swoje stale rosnące zapotrzebowanie na energię, ale zielony metanol może okazać się szczególnie przydatny dla sektora żeglugi. Co ciekawe, do jego produkcji można wykorzystać oddzielone odpady żywnościowe. Dyrektor Shenergy powiedział, że jego firma posiada już infrastrukturę potrzebną do produkcji ekologicznego metanolu i ma nadzieję, że uda się im go wyprodukować kosztem “niższym od standardów międzynarodowych”.

Na początku roku, firma Shenergy podpisała ramowy pakt partnerstwa z The Hong Kong i China Gas Company Ltd (Towngas) w celu promowania rozwoju przedsiębiorstw zajmujących się zieloną energią w Szanghaju, Hongkongu oraz na rynku krajowym i międzynarodowym. Umowa obejmowała także zwiększenie zdolności produkcyjnej zielonego metanolu i zbadanie innych rynków zielonej energii. W tym miesiącu farma świń Songlin, będąca częścią spółki zależnej Shenergy, z powodzeniem uzyskała biogaz ze świńskich odchodów. Firma włączyła także 100 000 m3 biometanu do miejskiej sieci gazowej. Program rozwiązał problem odpadów z gospodarstw rolnych i zmniejszył emisję szkodliwych gazów.

Nie wiadomo jeszcze, gdzie powstanie zakład wspomniany przez Shi Pingyanga, ale jego zapowiedzi należy traktować poważnie.