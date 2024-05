Sigma 24-70 mm f/2.8 DG DN II | Art – nowa generacja uniwersalnego zoomu lepsza pod każdym względem

Sigma 24-70 mm f/2.8 DG DN II | Art – specyfikacja techniczna

Konstrukcja obiektywu: 19 elementów w 15 grupach (6 soczewek FLD, 2 soczewki SLD i 5 soczewek asferycznych)

Kąt widzenia: 84,1°-34,3° (FF)

Liczba listków przysłony: 11 (przysłona zaokrąglona)

Minimalna przysłona: f/22

Minimalna odległość ogniskowania: 177 cm (dla 24 mm) – 34 cm (dla 70 mm)

Maksymalny współczynnik powiększenia: 1:2,77 (dla 24 mm) – 1:4 (dla 70 mm)

Rozmiar filtra: 82 mm

Wymiary (średnica × długość): 87,8 mm × 120,2 mm

Waga: 745 g

Mocowania: Sony E, Leica L

Sugerowana cena detaliczna: 5990 zł

W konstrukcji Sigmy 24-70 mm f/2.8 DG DN II zastosowano 19 soczewek rozmieszczonych w 15 grupach, w tym 6 elementów FLD, 2 SLD i 5 asferycznych. Zastosowanie tylu elementów specjalnych pozwoliło na dokładne stłumienie podłużnej i poprzecznej aberracji chromatycznej, aberracji sferycznej, a także na zredukowanie komy. Obiektyw cechuje się doskonałą rozdzielczością w całym obszarze kadru już od pełnego otworu, ma znakomity bokeh dzięki przysłonie złożonej aż z 11 listków, ma dobrą odporność na flary i bliki, a konstrukcja minimalizuje oddychanie przy nastawianiu ostrości.

Sigma 24-70 mm f/2.8 DG DN II Art dzięki starannie przemyślanej budowie jest mniejsza o 7% i lżejsza o 10% w stosunku do poprzedniej generacji – a na tubusie zostało dość miejsca, by dodać pierścień przysłony z funcją de-click i dodatkowy przycisk AFL.

Sigma 24-70 mm f/2.8 DG DN II Art otrzymała nowy układ autofocus. Wykorzystano w nim wydajny i szybki silnik HLA, który służy do poruszania grupą lekkich soczewek ogniskujących. Prędkość działania napędu AF jest trzykrotnie większa niż w poprzedniej generacji obiektywu, co znakomicie predysponuje szkło do pracy reporterskiej.

Obiektyw całkiem nieźle radzi sobie w makrofotografii – ostrość w trybie szerokokątnym ustawić można już w odległości 17 cm od matrycy aparatu (około 2 cm od przedniej soczewki), a uzyskiwana skala odwzorowania wynosi wtedy 1:2,7.

Sigma 24-70 mm f/2.8 DG DN II wyposażona została w podstawowe uszczelnienia, zabezpieczające przed kurzem i wilgocią, a przednia soczewka otrzymała specjalną powłokę odporną na tłuszcz i wodę. Ma też przełącznik blokady zoomu działający przy ustawieniu na najszerszy kąt, który zapobiega wysuwaniu się wewnętrznego tubusu pod własnym ciężarem – ciekawostką jest możliwość zdjęcia blokady nie tylko za pomocą przełącznika, lecz także za pomocą pokrętła zoomu.

Cena, dostępność i promocja na start

Sigma 24-70 mm f/2.8 DG DN II dostępna będzie w przedsprzedaży od 16 maja, a w normalnej sprzedaży od 30 maja 2024 roku. Cena detaliczna ustalona została na 5990 zł. W ramach przedsprzedaży w autoryzowanej sieci Sigma obiektyw dostępny jest z rabatem 400 zł, dwoma filtrami Marumi w zestawie oraz z 5-letnią gwarancją po rejestracji.

Zdjęcia przykładowe