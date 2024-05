Ten samolot to marzenie wszystkich bogaczy. Jest superszybki i ekologiczny – czego chcieć więcej?

Prywatne odrzutowce raczej nie kojarzą się z ekologią, a z kaprysami bogaczy, którzy chcą być niezależni od linii lotniczych i swobodnie podróżować do różnych zakątków świata. Wkrótce może się to zmienić. Hiszpański projektant Oscar Viñal ujawnił projekt “bezskrzydłowego” odrzutowca Sky OV napędzanego wodorem, który może przewieźć do 300 pasażerów.

Sky OV przypomina statek kosmiczny i może poruszać się z prędkością 1837 km/h (1,5 Macha), czyli dwa razy więcej niż osiągają współczesne odrzutowce komercyjne. Dzięki temu będzie w stanie pokonać dystans między Londynem a Nowym Jorkiem w niecałe 5 godzin, czyli 3 godziny krócej niż obecna podróż transatlantycka.

Ten samolot może wskrzesić marzenia o nowym Concorde

Sky OV ma konstrukcję delta, co oznacza, że kadłub i skrzydła są zintegrowane w jedną spójną konstrukcję. Dzięki takiemu zabiegowi, w kabinie jest więcej miejsca niż w tradycyjnych odrzutowcach. W sam raz na osobne apartamenty, łazienki i inne przestrzenie użytkowe. Według Oscara Viñala, konstrukcja delta pomoże zmniejszyć opór powietrza i zwiększyć oszczędność paliwa.

Sky OV /Fot. Luxury Launches

Samolot będzie zasilany mieszanką paliwa wodorowego i energii elektrycznej, dzięki czemu podróże naddźwiękowe o zerowej emisji staną się rzeczywistością. Sky OV będzie napędzany hybrydowym silnikiem pulsacyjnym (PDE) wraz z turbowentylatorem. Projekt odrzutowca zakłada również, że zewnętrzna część Sky OV zostanie pokryta ogniwami słonecznymi na bazie kropek kwantowych, które pomogą w wytwarzaniu energii elektrycznej bezpośrednio z promieni słonecznych.

Ten całkowicie nowy kształt samolotu wygląda podobnie do konstrukcji “latającego skrzydła” stosowanej w samolotach wojskowych, takich jak kultowy bombowiec B-2, ale mieszane skrzydło ma większą objętość w środkowej części. Oscar Viñal

Jeżeli tego typu samoloty weszłyby do seryjnej produkcji, miałyby nieco większą rozpiętość skrzydeł niż Boeing 747 i mogłyby operować z istniejących już lotnisk – nie trzeba by dokonywać żadnych modyfikacji. Sam odrzutowiec ważyłby mniej, generował mniej hałasu oraz był tańszy w obsłudze niż konwencjonalne samoloty. Zasięg Sky OV to 16 600 km i pułap serwisowy 13 000 m.

Ten samolot może pozwolić na podróże jak Concorde /Fot. Luxury Launches

Jeżeli jesteście zainteresowani kupnem Sky OV, to warto dodać, że na pokładzie znajdziecie skórzaną dwuosobową sofę ze stołami jadalnymi, 32-calowy telewizor z płaskim ekranem, zestawy słuchawkowe z redukcją szumów, wygodne podwójne łóżko, pełnowymiarowy prysznic, toaletkę, szlafroki i kucharza pokładowego do usług.

Projekt Sky OV chce wskrzesić Concorde’a, tyle że bardziej luksusowego i ekologicznego. Mimo iż wiele firm pracuje nad samolotami naddźwiękowymi, to musimy jeszcze poczekać zanim pierwszy egzemplarz wzniesie się w niebo.