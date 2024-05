Smartfon dla dziecka? Plus ma ofertę idealną na Komunię lub Dzień Dziecka

Dobrych okazji do wręczenia dziecku nowego smartfona nie brakuje. A najbliższe to czas pierwszych Komunii, zaraz potem Dzień Dziecka, a po nim koniec roku szkolnego. A za dobre oceny i całoroczne starania warto nagradzać, prawda? Smartfony to bardzo obszerny temat – dziesiątki zróżnicowanych modeli o odmiennych możliwościach, a oprócz samego urządzenia musimy zapewnić dziecku także swobodną komunikację. W ofercie Plusa można znaleźć wiele ciekawych i atrakcyjnych cenowo propozycji idealnych jako prezent. Oto najlepsze z nich.

Smartfony dla dziecka – na te zwróć uwagę

Samsung Galaxy A35 5G

Na bogatym rynku smartfonów znajdziemy wiele ciekawych modeli, które mogą posłużyć młodym ludziom. Jakie powinny być odpowiednie dla nich smartfony? Przede wszystkim muszą mieć duży wyświetlacz, aby czytanie było wygodne – a przyda się to także przy zastosowaniach rozrywkowych, dlatego za minimum uznajemy 6″. Dalej – pojemny akumulator. Zapewni dziecku możliwość używania telefonu przez cały dzień i ma się pewność utrzymania łączności, gdy przebywa poza domem. Tu zalecana pojemność to co najmniej 5000 mAh.

Które smartfony spełniają te wymogi? Oto one:

motorola moto g34 5G 4/128GB – procesor Snapdragon 695 zapewnia obsługę szybkiego standardu 5G, a aparat główny 50 MP wykonywanie świetnych zdjęć. Wyświetlacz IPS LCD 6,5″ ma odświeżanie 120 Hz, co gwarantuje płynność obrazu przy filmach, grach oraz materiałach interaktywnych;

motorola moto g34 5G

Infinix Note 30 Pro 8/256GB – ośmiordzeniowy procesor Helio G99 to wydajność niezbędna do codziennych zastosowań, a 256 GB pamięci doskonale nadaje się do przechowywania dziesiątek aplikacji i zdjęć. Wyświetlacz tego modelu to AMOLED o przekątnej 6,67 cala z rozdzielczością FHD+ i częstotliwością odświeżania 120 Hz zapewnia płynność oraz doskonałe oddanie kolorów;

Infinix Note 30 Pro ma obudowę jak kameleon

OPPO A79 5G 4/128GB – wydajny procesor MediaTek Dimensity 6020 MT6833 zapewnia optymalne działanie w każdej sytuacji. Ekran 6.72” FHD+ o częstotliwości odświeżania 90 Hz gwarantuje jasność 680 nitów w świetle słonecznym, a inteligentne podświetlenie ekranu w A79 5G pozwala na najbardziej komfortowe wrażenia wizualne w różnych sytuacjach;

Oppo A79 5G

Samsung Galaxy A35 5G 6/128GB – to wyświetlacz FHD+ 6,6″ to Super AMOLED Infinity-O z płynną częstotliwością odświeżania 120 Hz i jasnością 1000 nitów. Procesor w tym smartfonie to Exynos 1380, który sprawia, że działa niezwykle płynnie, a dodatkową zaletą są świetne aparaty.

Samsung Galaxy A35 5G

Który z powyższych wybrać? To zależy już od tego, jakie są oczekiwania. Każdy z czterech zaprezentowanych modeli ma swoje zalety, które mogą sprawić, że wybierze się właśnie ten telefon. Na stronie Plusa można zapoznać się z ich bardziej szczegółowymi opisami.

Odpowiedni smartfon z odpowiednim abonamentem – połączenie idealne

Co dalej, czyli gdy masz już na oku odpowiedni smartfon? Aby można było w pełni cieszyć się jego możliwościami, niezbędny będzie odpowiedni abonament. I tutaj również Plus wychodzi z ciekawą ofertą, dzięki czemu wszystko możesz załatwić u jednego operatora. Gdy wręczysz dziecku telefon, będzie on już gotowy do wszelkich działań offline i online, a także zapewni łączność z rodzicami.

Smartfony, które bierzesz w Plusie, może od raz połączyć z takimi abonamentami, jak:

2 w 1 lub 3 w 1 – to rozwiązanie polecane dla rodziców więcej niż jednego dziecka. Pozwala na korzystanie dwóm lub trzem z dużej paczki internetu (od 100 do 750 GB) w atrakcyjnej cenie;

jeden abonament – możliwość wyboru miesięcznego pakietu danych (od 6 do 250 GB) przy nielimitowanych rozmowach, SMS-ach i MMS-ach.

W obu przypadkach możliwe jest dobranie pakietu All In Streaming. Co więcej – można otrzymać w prezencie sześć miesięcy lub trzy miesiące, w zależności od oferty abonamentowej, korzystania z niego za darmo, po tym okresie za pakiet zapłacimy tylko 49,99 zł/mies. A czy warto? Jak najbardziej, ponieważ to dostęp do unikalnego pakietu Polsat Box Go Plus oraz dwóch platform streamingowych: Disney+ i HBO Max.

Nie chcesz abonamentu? To żaden problem – rozwiązaniem jest oferta na kartę w Plushu. Po każdym doładowaniu dostaje się bonusowe gigabajty oraz dodatkowe GB do korzystania z YouTube i TikToka, a korzystanie z Facebooka, Messengera, Instagrama i WhatsAppa nie zużywa transferu. W przypadku zakupu pakietu Bez limitu już od 30 złotych dostaje się dostęp do rozmów, SMS-ów, MMS-ów bez ograniczeń i do paczki internetu.

Plus to szereg wygodnych rozwiązań

Do skorzystania z oferty Plusa skłania nie tylko fakt, że znajdziesz tam doskonałe smartfony dla dziecka, ale również to, że operator przygotował szereg praktycznych rozwiązań. Na przykład możliwość wzięcia wybranego modelu na raty. A co ciekawe – nie trzeba ich od razu spłacać! Można zrobić to dopiero po pół roku dzięki programowi Wakacje od rat. Zapewnienie dziecku dobrego telefonu nie musi wiązać się z jednorazowym wydatkiem!

Warto zwrócić również uwagę na dodatkowe usługi, jakie przygotował Plus dla osób biorących u niego smartfony. Jedną z nich jest bardzo praktyczna opcja lokalizacji – Gdzie jest bliski, dzięki której będziesz wiedział, kiedy Twoje dziecko dotarło do strefy bezpieczeństwa, np. szkoły lub czy już z niej wyszło. W Plusie dostępna jest także Ochrona Internetu i Tożsamości, która znacznie zwiększa poziom bezpieczeństwa dziecka, a to przecież najważniejsze.

Podsumowując: oferta Plusa to doskonałe smartfony na świetnych warunkach. Nie sposób nie polecić propozycji tego operatora każdemu, kto szuka dobrego telefonu dla swojego dziecka!