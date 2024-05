Xperia 1 VI i Xperia 10 VI – takiego zoomu w aparacie smartfonu jeszcze nie było

Sony Xperia 1 VI – pokrewieństwo z bezlusterkowcami Alpha staje się coraz bardziej widoczne

Najnowszy flagowiec Sony otrzymał SoC Snapdragon 8 Gen 3 i 12 GB pamięci operacyjnej. Jeśli chodzi o dostępną pamięć flash, przewidziane są warianty 512 GB i 256 GB, przy czym w Polsce dostępny ma być wyłącznie ten drugi. Pozostanie jednak możliwość rozbudowy dodatkową kartą microSDXC o pojemności do 1,5 TB. Smartfon startuje z Wi-Fi 6, ale przewidziana jest aktualizacja firmware rozbudowująca zgodność do poziomu Wi-Fi 7.

Xperia 1 VI wyposażona została w wykonany w technologii LTPO ekran FHD+ 120 Hz, o przekątnej 6,5″ i proporcjach 19,5:1 – Sony zrezygnowało zatem w najwyższym modelu z tradycyjnego dla serii wyświetlacza o kinowych proporcjach 21:9 na rzecz typowego dla większości smartfonów. Poprawność barw i najwyższą jakość obrazu zapewniają technologie Bravia Engine i CineAlta.

Wrażenie robi część fotograficzna smartfonu – Sony już w zeszłym roku nadrobiło większość zaległości do flagowców pod tym względem, a w tym roku apart ma potencjał, żeby nieźle zamieszać. Sercem głównego aparatu jest sensor Exmor T o rozmiarze 1/1.35″, z dwoma warstwami tranzystorów, o rozdzielczości pełnej 52 Mpix, oferujący po przycięciu do proporcji obrazu 48 Mpix użytecznej rozdzielczości. Współpracuje ze stabilizowanym obiektywem 24 mm f/1.9.

Apart ultraszerokokątny wygląda dość zachowawczo, jest to bowiem dość klasyczne rozwiązanie z matrycą Exmor RS o wielkości 1/2.5, współpracującą z obiektywem 16 mm o jasności f/2.2.

Najbardziej niezwykły jest peryskopowy teleobiektyw, oferujący prawdziwy zoom optyczny 85-170 mm f/2.3-3.5, współpracujący z matrycą 12 Mpix 1/3.5″ Exmor RS. Taki zakres ogniskowych (maksymalny zoom ×7,7) w smartfonie, do tego zmienianych płynnie w całym zakresie nie ma, zdaje się, odpowiednika w innych urządzeniach, szczególnie że można go nastawić na ostrość już 4 cm od aparatu, zyskując możliwość wykonywania makrofotografii ze skalą odwzorowania 2:1. Soczewki we wszystkich obiektywach wykorzystują powłoki Zeiss T* do redukcji odblasków i flar.

Duże zmiany zaszły w oprogramowaniu aparatu – nowy system przetwarzania obrazu AI ma pozwolić zbliżyć się dynamiką i poziomem szumów do bezlusterkowców z dużymi matrycami (przynajmniej jeśli chodzi o główny aparat). AI wspiera także układ autofocus, który wzorem aparatów Alpha potrafi rozpoznawać różnego typy obiektów, a w przypadku ludzi nie tylko nastawia ostrość na oko, ale potrafi ją także utrzymać niezależnie od ruchów czy przesłaniania obiektu, rozpoznając sylwetki i prognozując ruchy. Aplikacja kontrolna apartu została zintegrowana i łączy funkcje aplikacji podstawowej, Photo Pro i Cinema Pro – dostępne są tryby PSM oraz ustawienie ostrości dotykiem ze śledzeniem obiektów.

Sony Xperia 1 VI jako jeden z ostatnich (jeśli nie ostatni) flagowiec z najwyższej półki pozwala na podłączenie kablowych słuchawek klasy premium. Smartfon pozwala także na bezprzewodową reprodukcję dźwięku wysokiej rozdzielczości dzięki wsparciu Snapdragon Sound oraz LDAC, a stereofoniczne głośniki wykorzystują identyczne przetworniki, dzięki czemu uniknąć można często spotykanej nierównowagi dźwięku.

Twórcy Xperii 1 VI położyli nacisk nie tylko na uzyskanie najwyższej wydajności (także w grach dzięki Game Enhancer), ale także na zapewnienie, by smartfon był w stanie utrzymać ją jak najdłużej. Najnowszy model ma być znacznie mniej podatny na przegrzewanie się niż poprzednie, dzięki rozbudowanemu chłodzeniu i komorze parowej.

Xperia 10 VI

Xperia 10 VI jest najprostszym i najtańszym modelem w rodzinie. Waży zaledwie 164 gramy, ma przekątną ekranu 6,1″, klasyczne dla Xperii kinowe proporcje 21:9, a mocy obliczeniowej dostarcza jej SoC Snapdragon 6 Gen 1 wsparty 8 GB pamięci RAM. Smartfon ma jeden wariant pamięciowy, 128 GB, ale także i tu dostępną przestrzeń można rozbudować za pomocą karty pamięci microSDCX. Zestaw aparatów fotograficznych składa się z dwóch urządzeń – główny posiada matrycę Exmor RS o rozmiarze 1/2″ i rozdzielczości 48 Mpix, współpracującą ze stabilizowanym obiektywem 26 mm f/1.8, a dodatkiem do niego jest apart szerokokątny 8 Mpix, z matrycą 1/4″ i obiektywem 16 mm f/2.2.

Podobnie jak flagowiec, Xperia 10 VI wyposażona została w komplet kodeków audio, stereofoniczny głośniki na froncie urządzenia oraz gniazdo mini-jack 3,5 mm. Smartfon jest zabezpieczony przed pyłem i wilgocią, ma certyfikat IP68, a ekran chroni szkło Gorilla Glass Victus. W oprogramowaniu najprostszej Xperii znalazł się nowy Kreator Video, pozwalający na automatyczne wygenerowanie materiału na podstawie wskazanych plików.

Xperia 1 VI ma akumulator o pojemności 5000 mAh, który ma zachować swoje parametry przez okres 3 lat. W pełni naładowany powinien zapewnić do 2 dni pracy smartfonu.

Cena i dostępność

Xperia 1 VI debiutuje w przedsprzedaży 16 maja, a jej cena sugerowana ustalona została na 6500 zł. Mniejszy brat startuje później – przedsprzedaż Xperii 10 IV zacznie się 23 maja, a jej cena sugerowana ustalona została na 1900 zł. Dokładne kwoty zależeć będą rzecz jasna od sieci sprzedaży.