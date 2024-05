Wielki postęp w badaniach nad teleportacją. Naukowcy wiedzą, jak ją usprawnić

Za najnowszymi ustaleniami w tym zakresie stoją przedstawiciele University of Science and Technology of China, a także Uniwersytetu w Turku. Publikacja ich autorstwa ukazała się niedawno na łamach Science Advances. Poczynione postępy mogą mieć gigantyczny wpływ na kształtowanie przyszłości, ponieważ odnoszą się chociażby do prowadzenia komunikacji kwantowej.

Czytaj też: Entropia splątania kwantowego naprawdę istnieje! Nasz rodak autorem przełomowych badań

Na czym w ogóle polega to zjawisko? Najprościej można je opisać jako przeniesienie stanu kwantowego między cząsteczkami z wykorzystaniem stanu splątanego. Ten ostatni może obejmować na przykład dwa kubity, przy czym mogą one zostać oddzielona gigantyczną odległością, a i tak interakcja z jednym kubitem będzie miała wpływ na drugi. To szalona, ale realna koncepcja.

Oczywiście teleportacja kwantowa ma pewne ograniczenia, wynikające chociażby z udziału szumów. W efekcie jakość całego procesu może zostać drastycznie obniżona. Chińsko-fiński zespół badawczy twierdzi, iż ma na to sposób, czego dowodem jest przytoczony artykuł. Naukowcy opisują w nim, jak możliwe miałoby być utrzymanie wysokiej jakości teleportacji kwantowej nawet w obecności zakłóceń.

Teleportacja kwantowa pozwala na przesyłanie informacji na ogromne odległości. Problemem był do tej pory wpływ szumu na jakość takiego transferu

Zdaniem samych zainteresowanych, kluczem do sukcesu miałaby być koncepcja dystrybucji splątania, polegająca na wykorzystaniu hybrydowego splątania między różnymi fizycznymi stopniami swobody. Zmieniając dotychczasowe podejście na takie, w którym występuje hybrydowe splątanie między polaryzacją fotonów a częstotliwością, badacze doprowadzili do zmiany tego, jak szum wpływa na cały protokół.

Czytaj też: Połączenie fizyki kwantowej z fizyką jądrową jest możliwe. Naukowcy dokonali ogromnego przełomu

Autorzy przekonują, iż teraz w grę wchodzi niemal idealna teleportacja kwantowa – nawet, jeśli ma ona mieć miejsce w obecności szumów, które wcześniej stanowiły wielki problem. To istotny postęp, ponieważ może mieć realny wpływ na to, jak będzie działało na przykład przesyłanie informacji kwantowych. Dzięki sposobowi umożliwiającemu ochronę tego transferu przed szumem i zakłóceniami, fizycy sprawią, że zyskamy dostęp do istnego narzędzia przyszłości.