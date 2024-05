Home Tech Lepiej nie mieć Internetu wcale, niż mieć Facebooka bez limitu. Prezes UKE namiesza w ofertach operatorów

“Wszyscy powinni być równi wobec prawa” – znacie to określenie? Okazuje się, że w niektórych sferach to wyłącznie teoria. Wystarczy spojrzeć na oferty operatorów komórkowych wypełnione po brzegi usługami, których używanie nie konsumuje przypisanego do oferty limitu danych. To tzw. model “zero rating”, uznany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) za dyskryminujący i sprzeczny z ideą otwartego Internetu. Sprawą zajął się niedawno Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), a wyniki kontroli ofert największych polskich dostawców usług dostępu do Internetu wykazały, że tego typu usługi są w Polsce na porządku dziennym. Koniec tego “dobrego” – pobrzmiewa z komunikatu Prezesa UKE. Czy na pewno dobrego?