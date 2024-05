Wysyp atrakcyjnych promocji z okazji Dnia Marki FlexiSpot

Kalendarz wydarzeń z okazji Dnia Marki FlexiSpot na rok 2024

W dniach od 6 do 12 maja w promocji znajdziemy topowe produkty marki tańsze nawet o 600 złotych. Szukając nowego fotela warto zwrócić uwagę na ergonomiczny fotel biurowy BS6 wyposażony w solidny mechanizm i regulowane na wiele sposobów siedzisko. Ten model normalnie dostępny jest za 1299 złotych, ale w czasie trwania promocji kupimy go za jedyne 899 złotych. Jeszcze lepsza promocja obowiązuje na biurko E5. To model z regulacją wysokości, więc można przy nim pracować także na stojąco, a w dodatku sprzęt, jaki na nim umieścimy, może ważyć nawet do 125 kg. W okresie promocyjnym kupimy to biurko za 1299 złotych, czyli o 600 złotych taniej niż normalnie. To świetna okazja na skompletowanie wyposażenia nowoczesnego biura.

Nie zabrakło też błyskawicznych wyprzedaży, choć należy pamiętać, że te rządzą się określonymi zasadami – liczba produktów jest ograniczona, więc „kto pierwszy, ten lepszy”. FlexiSpot organizuje cztery tury szybkich wyprzedaży:

6 maja o 19:00 będzie można kupić BK2-S-B za jedyne 49 zł. Liczba produktów w promocji: 2. 8 maja o 19:00 będzie można kupić BS10 za 299 zł, przy regularnej cenie wynoszącej 1999 zł. Liczba produktów w promocji: 2. 10 maja o 19:00 będzie można kupić XR5 za 499 zł przy regularnej cenie wynoszącej 2999 zł. Liczba produktów w promocji: 2. 12 maja o 19:00 będzie można kupić biurko Q8 z bambusowym blatem za 999 zł, przy regularnej cenie 3499 zł. Liczba produktów w promocji: 2.

Dla tych, którzy lubią wyzwania, w dniach od 6 do 28 maja FlexiSpot przygotował promocję, w której można zmierzyć się z grą. Nasze zadanie jest proste – wyczyścić planszę w 125 sekund. Na planszy znajdują się liczby, które sumują się do 10, a gracz musi obramować je i przekreślić, żeby zdobyć punkty. Liczby na planszy są generowane losowo, a punkty są przydzielane zgodnie z zasadą: usunięcie 1 numeru oznacza 1 punkt, usunięcie 2 numerów 2 punkty, usunięcie 3 numerów 3 punkty itd. Pamiętajcie tylko, że opuszczenie gry przez zamknięcie strony lub kliknięcie na przycisk wyjścia w interfejsie spowoduje odjęcie jednego życia, ale nie zapisze wyniku. W zależności od liczby uzyskanych punktów, czeka nas inna nagroda:

Punkty Nagroda ≥ 70 Kupon na 50 zł przy zakupach za 500 zł ≥ 80 Kupon na 40 zł przy zakupach za 500 zł ≥ 90 Kupon na 30 zł przy zakupach za 300 zł ≥ 100 Kupon na 40 zł przy zakupach za 300 zł ≥ 110 CMP207 ≥ 130 CB10-H-W ≥ 140 E7W

Gracze z najwyższym wynikiem w rankingu mogą wygrać dodatkowe nagrody:

Miejsce w rankingu Nagroda 1 Biurko E7 + Bambusowy blat 160×80 + Krzesło BS6 2 – 5 Biurko Q8DB (czarna rama + bambusowy blat) 6 – 10 Biurko E8 + bambusowy blat 120×60

Tabela rankingowa zamyka się 28 maja o 23:59:59, a w ciągu kolejnych trzech dni pracownik sklepu skontaktuje się ze zwycięzcami drogą mailową. Nagrody za osiągnięte poziom zostaną automatycznie dopisane na konto gracza. Na każdym poziome nagroda lub kupon są przyznawane tylko jeden raz.

13 i 17 maja czeka nas z kolei szalona wyprzedaż i w tych dniach wszystkie produkty będą przecenione aż o 50%. Żeby jednak nie było tak różowo, z oferty skorzysta tylko pięciu pierwszych kupujących, a promocja rusza o 21:00. Jeśli zaś nie chcecie się ścigać to o 19:00 13 maja ruszy promocja, w której zakup biurka E7Q i BS12 PRO skutkuje odblokowaniem zamiennych zniżek na te najlepiej sprzedające się produkty. Z tej promocji skorzystamy do 17 maja. Na tym nie koniec, bo od 18 maja aż do końca miesiąca wszystkie produkty z promocji przecenione zostaną o 10%.

Jak więc widzicie, maj będzie naprawdę gorącym miesiącem pod względem promocji. To idealny czas na zakupy w FlexiSpot, bo możemy naprawdę dużo zaoszczędzić.