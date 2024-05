Google dodaje Gemini do wyszukiwarki. Będzie jeszcze lepiej, wygodniej i przejrzyściej

Nowe możliwości są dostępne dzięki wprowadzeniu autorskiego modelu sztucznej inteligencji, czyli Gemini. Jej zastosowanie ma nie tylko dawać bardziej precyzyjne wyniki, ale także umożliwiać zadawanie bardziej zaawansowanych zapytań i uzyskiwać odpowiedzi na podstawie zdjęć. Ponadto przy skomplikowanych zapytaniach Google będzie serwować także bogate odpowiedzi – z podziałem treści, mapami, grafikami itp.

Google wprowadza wyszukiwanie w sieci na nowy poziom

Samo sedno działania wyszukiwarki nie ulega zmianom – nadal wyniki opierają się na miliardach zindeksowanych stron w sieci, monitorowanych przez roboty. Nowości mają jednak usprawnić to, co chcemy osiągnąć, korzystając z usługi Google’a. Na przykład możesz nakazać wyszukiwarce ułożenie jadłospisu na tydzień przy uwzględnieniu takich elementów, jak tanie koszty oraz położenie nacisku na potrawy, które można przygotować w mikrofalówce. W odpowiedzi spodziewaj się wygenerowania takiego właśnie menu.

Wprowadzenie Gemini pozwala także na lepsze znajdowanie pasujących Twoim planom lokalizacji, układanie planów podróży, treningów, szukanie zakupów i wiele innych czynności. Pomoże także w odkrywaniu nowych miejsce. Ponadto można będzie korzystać z Obiektywu Google, aby znaleźć odpowiedzi na pytania związane z tym, co pokazuje. Zobacz poniższy klip, który wyjaśni najlepiej, jak to działa:

Wyniki wyszukiwania otrzymają trzy możliwości kategoryzowania: oryginalne, uproszczone oraz rozbudowane. To jeszcze bardziej ułatwi każdemu życie. No właśnie, a kiedy? W tym tygodniu nowe opcje otrzymają użytkownicy usług Google’a w USA. Kolejne kraje zostaną nimi objęte w nadchodzących miesiącach, a do końca roku będą dostępne dla miliarda ludzi. Niestety, konkretnych dat nie podano, dlatego tez pozostaje nam czekać cierpliwie.