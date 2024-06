Potężna anomalia energetyczna na Saturnie. Astronomowie stanęli przed wielkim wyzwaniem

O co dokładnie chodzi? Wyjaśniają to autorzy publikacji zamieszczonej na łamach Nature Communications. Jak sugerują, zebrane do tej pory informacje i wyciągnięte na ich podstawie wnioski będą miały przełożenie na to, jak rozumiemy warunki pogodowe panujące na gazowych olbrzymach pokroju Saturna. Poza tym powinny ułatwić badanie ewolucji tego typu obiektów.

Przedstawiciele Uniwersytetu w Houston dokonali historycznego wyczynu, ponieważ po raz pierwszy zaobserwowali globalną nierównowagę energetyczną w skali sezonowej występującą na jednym z gazowych olbrzymów. To zaskakujący obrót wydarzeń, dlatego nie powinno dziwić wielkie zainteresowanie astronomów tym tematem.

Za tytułowym dziwactwem stoi eliptyczna orbita Saturna. Jej ekscentryczność sprawia, że cała planeta otrzymuje różne ilości promieniowania emitowanego przez Słońce. Odmienności są bardzo duże, ponieważ między najbliższym a najdalszym punktem dzielącym oba te obiekty jest niemal 20 procent różnicy.

Wyniki badań poświęconych Saturnowi sugerują, że występująca na tej planecie nierównowaga energetyczna jest szczególnie wysoka

W przypadku Ziemi kontrast nie jest aż tak duży, dlatego roczne wahania dotyczące nierównowagi energii są na naszej planecie znacznie mniej wyraźne. Zdaniem astronomów nierównowaga ta może warunkować występowanie słynnych, niezwykle silnych burz zachodzących na Saturnie. To zaskakujące, gdyż dotychczasowe modele dotyczące atmosfery, klimatu i ewolucji gazowych olbrzymów wskazywały na występowanie zrównoważonego bilansu energetycznego. Zidentyfikowana w ramach ostatnich badań nierównowaga będzie jednak kluczowa dla ponownej oceny tych modeli.

Biorąc pod uwagę potencjalny wpływ tej nierównowagi na prawdopodobieństwo występowania burz na Saturnie, lepsze zrozumienie tamtejszych warunków powinno odegrać istotną rolę. Wydaje się, że na podobnej zasadzie może to wyglądać na innych gazowych olbrzymach, na przykład na Jowiszu. Niewykluczone, iż na Ziemi podobne zjawisko, choć na znacznie mniejszą skalę, także ma pewien wpływ na tutejszą pogodę. Zdaniem autorów największe różnice powinny zostać wykryte na Uranie, gdzie ekscentryczność orbity jest szczególnie duża.