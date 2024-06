Apple ulepsza komunikację za pomocą AirPodsów i wynosi rozrywkę domową z tvOS 18 na wyższy poziom

Nowości od Apple’a dla posiadaczy AirPodsów

Obecnie słuchawki towarzyszą nam w bardzo wielu sytuacjach. Wyobraźcie więc sobie jedną z nich – stoicie w zatłoczonym i w dodatku cichym miejscu, ręce macie zajęte, a tu przychodzi połączenie. Siri was o nim informuje, a wy musicie jej odpowiedzieć, czy chcecie je odebrać, czy może odrzucić. Dzięki funkcji Siri Interactions, nie będziecie trzeba używać w takim momencie głosu, wystarczy skinąć lub potrząsnąć głową, a asystent rozpozna ten ruch i postąpi zgodnie z naszym niemym życzeniem. Funkcja ta wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego, do których dostęp ma dzięki czipowi H2, pozwalając użytkownikom AirPodsów Pro na bezgłosowe odbieranie lub odrzucanie połączeń, ale nie tylko, bo można jeszcze w ten sposób reagować na wiadomości, zarządzać powiadomieniami i wykonywać wiele innych czynności, bez wyciągania z kieszeni telefonu.

Posiadacze AirPodsów Pro skorzystają też z trybu Izolacja głosu, a więc funkcji, którą doskonale mogą znać z iPhone’a, iPada czy Maca. Jak sama nazwa wskazuje, tryb ten ma za zadanie odseparować i wzmocnić nasz głos, by rozmówca słyszał go głośno i wyraźnie. Zatłoczona ulica pełna dźwięków samochodów i głosów przechodniów? A może głośno wiejący wiatr? To już nie problem, bo niezależnie od warunków otoczenia algorytmy uczenia maszynowego działające na chipie H2 sprawią, że będziemy świetnie słyszalni.

Apple ostatnio zaczął mocniej skupiać się na graczach, stąd nie zabrakło usprawnień skupionych na zapewnieniu im lepszej jakości dźwięku. Jeśli gracie z wykorzystaniem słuchawek AirPods (3. generacji), AirPods Pro i AirPods Max, dostaniecie możliwość skorzystania ze spersonalizowanego dźwięku przestrzennego, który będzie podążał za ruchami waszej głowy. Podkręca to wrażenia, jakby dźwięk otaczał nas z każdej strony. Apple zafunduje graczom wrażenia, jakie mogą znać chociażby z kina. Gracze posiadający słuchawki w wersji Pro będą też mogli cieszyć się z najmniejszych w historii Apple’a opóźnień w bezprzewodowym przesyłaniu dźwięku w grach na urządzeniach mobilnych. Jeśli zaś chodzi o rozmowy z innymi graczami podczas rozgrywki, gigant z Cupertino zapewni poprawę jakości, w tym jako 16-bitowych dźwięków o częstotliwości 48 Hz. Deweloperzy z kolei dostaną specjalny interfejs API, by wprowadzać w grach o rozbudowanej warstwie dźwiękowej maksymalnie immersyjne doświadczenia akustyczne.

Tak samo, jak w przypadku pozostałych nowości Apple’a z zakresu oprogramowania, i to przygotowane dla słuchawek AirPods trafi dziś do testów beta, na razie dla deweloperów uczestniczących w programie Apple Developer Program. Natomiast jesienią tego roku zostaną udostępnione w stabilnej wersji. Warto jeszcze zaznaczyć, że tryb Izolacja głosu, poprawiona jakość głosu i funkcja Siri Interactions dostępne będą dla użytkowników 2.generacji AirPodsów Pro.

Co się zmieni w tvOS 18?

Nie mogło zabraknąć też zmian na telewizorach. tvOS 18 przynosi w aplikacji Apple TV funkcję, którą zna każdy użytkownik Amazon Prime Video. Tutaj została ona nazwana InSight i ma za zadanie wyświetlić nam w odpowiednim momencie i w czasie rzeczywistym informacje o aktorach, aktualnie odtwarzanej muzyce czy postaciach z filmów i seriali Apple TV+. To całkiem przydatna opcja, bo zamiast szukać w sieci odpowiedzi na pytanie „gdzie ja już tego aktora widziałem?” nie musimy przerywać oglądania, bo odpowiedź zobaczymy na ekranie. Fajnym dodatkiem jest możliwość szybkiego dodania danego utworu do playlisty Apple Music. A jeśli używacie iPhone’a jako pilota w trybie Apple TV Remote, te wszystkie te szczegóły znajdziecie też na ekranie smartfona.

Kolejne ulepszenie objęło funkcję Wzmacniaj dialogi, która teraz, dzięki uczeniu maszynowemu, jest jeszcze inteligentniejsza, a dźwięk obliczeniowy zapewnia wyrazistsze brzmienie mowy, co na pewno w niektórych filmach czy serialach z dużą ilością wybuchów i akcji się przyda. Skorzystamy z tego na Apple TV 4K, nie tylko na głośnikach HomePod, ale też na tych wbudowanych w telewizor czy podłączonych przez HDMI, na słuchawkach AirPosd i innych urządzeniach Bluetooth. Jeśli treści są obsługiwane, to także na iPhone’ach i iPadach. Warto też wspomnieć, że napisy w tvOS 18 pojawiają się teraz automatycznie w najbardziej odpowiednim momencie. To też jest bardzo przydatne, zwłaszcza w chwilach, gdy język używany w serialu różni się od języka urządzenia lub kiedy wyciszymy dźwięk albo cofniemy odtwarzanie.

Najnowsza wersja tvOS 18 obsługuje dodatkowo odtwarzanie filmów i programów w formacie 21:9, a żeby nam się nie nudziło, kiedy niczego nie oglądamy, Apple dodał nowe wygaszacze ekranu, w tym uroczego Snoopy’ego w kosmosie. Kiedy jesienią Apple udostępni tvOS 18 wszystkim, każdy użytkownik będzie mógł sterować muzyką odtwarzaną HomePoda i HomePoda mini, a wszystko to za sprawą SharePlay i Apple Music. By dołączyć do sesji SharePlay, wystarczy zbliżyć dwa iPhone’y do siebie albo zeskanować kod QR i gotowe, można już dodawać muzykę do list odtwarzania i serować odtwarzaniem. Co istotne, nie trzeba mieć do tego subskrypcji Apple Music.

FaceTime i kamera Continuity też zostaną ulepszone, podobnie jak aplikacja Apple Fitness+, która w tvOS 18 ułatwi dostęp do obszernej biblioteki, co z kolei wpłynie na utrzymanie motywacji i systematyczne wykonywanie zaplanowanej aktywności. Gigant z Cupertino dodał też spersonalizowany obszar For You, obszary Explore i Library, funkcje wyszukiwania oraz ulepszone nagrody.

tvOS 18 trafia dziś do testów dla deweloperów, a ogólnodostępna wersja beta zostanie wydana w przyszłym miesiącu, podczas gdy stabilna wersja, tak jak w przypadku pozostałych systemów, pojawi się jesienią.