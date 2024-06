Apple zmienia zdanie w sprawie napraw iPhone’ów nieoryginalnymi częściami

Użycie części zamiennych niepobłogosławionych przez Apple było możliwe, ale wiązało się z określonymi i niezbyt przyjemnymi konsekwencjami, producent bowiem w takich sytuacjach blokował niektóre funkcje iPhone’ów. Wymiana wyświetlacza na inny oznaczała, że traciliśmy dostęp do True Tone, bateria nieoryginalna blokowała pokazywanie statystyk i stanu ogniwa.

Jak podaje The Verge, wkrótce sytuacja ulegnie zmianie. Apple już w kwietniu 2022 roku udostępniło program Self Service Repair, a teraz także umożliwiło użytkownikom wykonywanie podstawowej diagnostyki we własnym zakresie, udostępniając narzędzie Apple Diagnostics for Self Service Repair, pozwalające ocenić, czy urządzenie wymaga naprawy i jeśli tak, to jakiej.

Niejako przy okazji Apple udostępniło opracowanie „Longevity, by Design”, z którego wynika między innymi, że jeszcze w tym roku przestanie blokować dostęp do niektórych funkcji programowych po wykryciu nieoryginalnych części.

Jedną z nich jest True Tone, dzięki której system operacyjny dopasowuje punkt bieli wyświetlacza, do temperatury barwowej światła zastanego. Prawidłowe działanie True Tone wymaga rzecz jasna, by wyświetlacz był skalibrowany pod system, a wyświetlacze nieoryginalne tego nie zapewniają. Apple zatem nie pozwalał na aktywację True Tone, jeśli wyświetlacz nie był oryginalny.

Teraz to ulegnie zmianie – funkcja nie będzie już dłużej blokowana i będzie można ją aktywować, choć Apple ostrzega, że nie może zagwarantować jej poprawnego działania przy braku odpowiedniej kalibracji i zagwarantowania prawidłowej komunikacji między ekranem a sensorami oświetlenia.

Podobnie będzie rozwiązana kwestia nieoryginalnych baterii. Apple nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo takich ogniw ani za ich parametry.

Currently, battery health metrics such as maximum capacity and cycle count are not presented to consumers whose devices have third-party batteries. This is because the accuracy of these metrics cannot be verified by Apple. In fact, an Apple internal analysis has found that some third-party batteries sold as new are actually secondhand, with battery health metrics manipulated to appear as new. In an effort to improve support for third-party batteries, starting later in 2024, Apple will display battery health metrics with a notification stating that Apple cannot verify the information presented.