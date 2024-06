Na WWDC Apple’a jedną z nowości był… obiektyw Canon RF-S 3,9 mm f/3.5 STM Dual Fisheye

Canon RF-S 3,9 mm f/3.5 STM Dual Fisheye – specyfikacja

Konstrukcja obiektywu: 11 elementów w 8 grupach, w tym dwie soczewki UD o bardzo niskim współczynniku załamania

Kąt widzenia: dual fisheye 144° (APS-C), baza 6 cm

AF: silnik liniowy STM

Liczba listków przysłony: 7

Minimalna przysłona: f/16

Minimalna odległość ogniskowania: 20 cm

Maksymalny współczynnik powiększenia: 1:30

Rozmiar filtra: 30,5 mm, tylny montaż filtrów żelatynowych

Wymiary (średnica × długość): 112,1 mm × 83,0 mm × 54,6

Waga: 290 g

Cena na dzień pisania recenzji: ~6109 zł w ofercie przedsprzedażowej

Canon RF-S 3,9 mm f/3.5 STM Dual Fisheye to drugi obiektyw przeznaczony do zastosowań VR w ofercie Canona. Pierwszy, Canon RF 5,2 mm f/2.8L Dual Fisheye przeznaczony jest dla aparatów z matrycą pełnoklatkową i ma kąt widzenia aż 190°.

Canon RF-S 3,9 mm f/3.5 STM Dual Fisheye współpracuje jednak z niepełnoklatkowym modelem Canon EOS R7. Konstrukcja typu dual fisheye składa się z dwóch oddzielnych soczewek, umieszczonych obok siebie, które symulują stereoskopowe widzenie. Każda soczewka rejestruje nieco innych obraz, baza do efektu stereoskopowego wynosi 60 mm, zatem jest zbliżona do naturalnego rozstawu oczu człowieka. Kąt widzenia 144° jest nieco bardziej naturalny, niż najczęściej spotykany w VR 180° (przypomina pole widzenia człowieka z uwzględnieniem widzenia peryferyjnego), umożliwia lepsze skupienie uwagi na filmowanym motywie i jest łatwiejszy w obsłudze dla mniej doświadczonego operatora, gdyż zmniejsza ryzyko, że w kadrze znajdą się niepożądane elementy.

Canon RF-S 3,9 mm f/3.5 STM Dual Fisheye jako pierwszy obiektyw VR w ofercie producenta otrzymał autofocus z funkcją One Shot Autofocus, napędzany za pomocą silnika STM, który znacznie ułatwia rejestrację obrazu. Choć szkło nie należy do prestiżowej serii L jak jego pełnoklatkowy krewny, to także posiada najwyższej klasy powłoki Air Sphere, redukujące flary i ghosting, który przy tak szerokich kątach widzenia jest trudny do uniknięcia.

Canon RF-S 3,9 mm f/3.5 STM Dual Fisheye to duże ułatwienie dla twórców i szansa na popularyzację VR

Canon RF-S 3,9 mm f/3.5 STM Dual Fisheye w ofercie przedsprzedażowej wyceniony został na 6109 zł, co jak na tak wyspecjalizowaną konstrukcję wydaje się kwotą jeszcze rozsądną. Co więcej, obiektyw współpracuje z aparatem EOS R7, którego ceny zaczynają się od 5400 zł. Można zatem zbudować kompletny zestaw do foto i video VR za niewiele ponad 11 tys. zł, co otworzy możliwość tworzenia takich materiałów dla znacznie szerszego grona twórców niż dotychczasowe rozwiązania. Co prawda VR mimo chęci producentów pozostaje wciąż niszą nisz, ale ułatwienia dla twórców są niezłym pomysłem na początek, żeby coś zmienić.