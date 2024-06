Chińczycy stworzyli potężne narzędzie obliczeniowe. Ten układ wyznacza przyszłość

Poświęcony mu artykuł jest dostępny w Nature i opisuje, jak wyglądała realizacja niezwykle ambitnego projektu oraz jakie korzyści powinny z niej wynikać. Bez względu na efekt końcowy, warto zapoznać się z dotychczasowymi doniesieniami, ponieważ przedstawiciele Uniwersytetu Tsinghua zrealizowali naprawdę ambitne plany.

Szefem zespołu badawczego jest Duan Luming, który wraz ze współpracownikami postanowił stworzyć najpotężniejszy na całym świecie układ obliczeniowy oparty na jonach. Dzięki dotychczasowym dokonaniom powinny zacząć powstawać komputery kwantowe przeznaczone nie tylko dla największych instytutów badawczych, ale również dla znacznie mniejszych placówek czy nawet zwykłych obywateli.

Komputery kwantowe bez wątpienia mają ogromny potencjał, choć jak na razie nie wydaje się on wykorzystywany w odpowiednim stopniu. Podstawę ich działania stanowią kubity, czyli bity kwantowe. Wykazują one zdolność do pozostawania w stanie superpozycji, w którym przyjmują nie tylko wartości 0 lub 1 (jak ma to miejsce w przypadku klasycznych bitów) – mogą także przyjąć obie takowe jednocześnie.

Opracowane przez chińskich naukowców narzędzie obliczeniowe pozwala realizować zadania klasycznych komputerów w wielokrotnie krótszym czasie

Toruje to drogę ku wykonywaniu obliczeń na znacznie większą skalę niż do tej pory i w czasie zdecydowanie krótszym. Wystarczy wspomnieć, iż kalkulacje wymagające tysięcy lat mogłyby zostać przeprowadzone przez komputer kwantowy w ciągu kilku minut. Niestety, eksperymenty wykazały, że choć informacje kwantowe można przenosić z wykorzystaniem zbiorowego ruchu jonów, to takie rozwiązanie nie sprawdzało się na większą skalę.

Chińczycy, zamiast wywiesić białą flagę, przyjęli wyzwanie. Postanowili przekonać się, czy wyjściem z sytuacji mogłyby być wykorzystanie uwięzionych jonów. Zastosowali w tym celu jednowymiarowy kryształ jonowy odpowiedzialny za wiązanie jonów w strukturze sieciowej. Taka sztuka się udała, a w pułapce zamknięto i chłodzono aż 512 jonów. To rekordowy rezultat!

Przedstawiciele świata nauki nie ukrywają podziwu względem dokonań chińskich badaczy. Wśród jednego z recenzentów artykułu napisanego przez autorów pojawiła się opinia, w myśl której mówimy o największej symulacji kwantowej na świecie. Takowa mogłaby mieć całą masę zastosowań. Nawet na poziomie 300 kubitów jonowych badacze odnotowali wielkie możliwości – zdecydowanie wyższe od oferowanych przez klasyczne komputery.