Chiński silnik kwantowy już działa. Jest napędzany w zaskakujący sposób

O dokonaniach przedstawicieli Chińskiej Akademii Nauk informuje South China Morning Post. Z opublikowanych informacji wynika, że splątanie kwantowe zostało użyte do zasilania silnika kwantowego, co powinno zapewnić wysoką efektywność energetyczną. To z kolei prowadzi do szeregu potencjalnych zastosowań.

Prawdopodobnie najbardziej niesamowitym przykładem konsekwencji splątania kwantowego jest to, że dwa splątane ze sobą fotony, nawet jeśli oddzieli je dystans liczony w milionach lat świetlnych, będą wzajemnie powiązane. W efekcie, wpływając na jeden z nich, będziemy również oddziaływać na drugi. Chińczycy chcieli się przekonać, czy można byłoby to wykorzystać jako formę paliwa.

Kulisy przeprowadzonych przez nich eksperymentów zostały zaprezentowane na łamach Physical Review Letters. Najważniejszy wniosek: splątanie kwantowe faktycznie ma korzystny wpływ na wydajność silników kwantowych. To przełomowa informacja, jak podkreślają sami zainteresowani, wyjaśniając, że ich badania są pierwszymi dostarczającymi takich dowodów.

Zaprojektowany przez Chińczyków silnik kwantowy wykorzystuje splątanie kwantowe w formie paliwa. To historyczny dowód na słuszność całej koncepcji

Ale jak w ogóle miałby funkcjonować silnik kwantowy? Oczywiście nie wykorzystuje on klasycznego spalania. W jego miejsce pojawiają się lasery, które służą do przesuwania cząstek między stanami kwantowymi. W takich okolicznościach światło jest konwertowane w energię kinetyczną. Sprawność tej konwersji powinna przekraczać 25 procent, co będzie wystarczającym wskaźnikiem dla napędzania zaawansowanych komputerów czy obwodów kwantowych.

Wysoce schłodzone jony 40Ca+ zostały uwięzione w pułapce jonowej. Proces termodynamiczny przekształcał zewnętrzną energię laser w energię wibracyjną jonów. Na podstawie ponad 10 000 prób członkowie zespołu badawczego wywnioskowali, że poziom splątania jonów korelował ze zwiększoną wydajnością mechaniczną. Z kolei stopień splątania nie miał wpływu na wydajność konwersji. To kluczowa informacja w kontekście dyskusji o możliwości wykorzystania splątania kwantowego jako paliwa dla silników kwantowych.