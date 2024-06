Ten niezwykły chip pozwoli maszynom na widzenie podobne do ludzkiego

Percepcja wzrokowa to podstawowy sposób pozyskiwania informacji, który odgrywa kluczową rolę w systemach sztucznej inteligencji, rozwijających się w ekstremalnym tempie. Jednak osiągnięcie wydajnej, precyzyjnej i solidnej percepcji wzrokowej w dynamicznych, zróżnicowanych i nieprzewidywalnych środowiskach pozostaje dużym wyzwaniem.

Zespół naukowców z Center for Brain-Inspired Computing Research (CBICR) z Tsinghua University stworzył chip Tianmouc, który zapewnia maszynom percepcję podobną do ludzkiego oka. W różnych ekstremalnych scenariuszach system wykazał niskie opóźnienie, wysoką wydajność percepcji w czasie rzeczywistym, pokazując swój ogromny potencjał do zastosowań w dziedzinie inteligentnych systemów bezzałogowych. Szczegóły opisano w czasopiśmie Nature.

Nowy chip da maszynom “ludzki wzrok”

Chińscy naukowcy wprowadzili uzupełniający paradygmat wykrywania zainspirowany ludzkim układem wzrokowym. Polega on na rozbiciu informacji wizualnej na składowe, a następnie połączeniu ich w celu stworzenia dwóch odrębnych ścieżek: jednej do precyzyjnej detekcji i drugiej do szybkiej reakcji.

Odpowiedzią na ten paradygmat jest Tianmouc, który scala hybrydową matrycę pikseli i równoległą, heterogeniczną architekturę odczytu. Naukowcy nazwali to znaczącym przełomem w dziedzinie układów scalonych do wykrywania obrazu. Nie tylko zapewnia on silne wsparcie technologiczne dla postępu sztucznej inteligentnej, ale także otwiera nowe ścieżki dla kluczowych zastosowań.

Chip Tianmouc /Fot. Tsinghua University

Łącząc ugruntowaną podstawą technologiczną CBICR w zakresie inspirowanych mózgiem układów obliczeniowych, takich jak Tianjic, łańcuchów narzędzi i robotyki inspirowanej mózgiem, Tianmouc jeszcze bardziej wzmocni ekosystem inteligencji inspirowanej mózgiem, przyspieszając rozwój sztucznej inteligencji.

Pierwotny, uzupełniający paradygmat wykrywania pomaga przezwyciężyć podstawowe ograniczenia w opracowywaniu systemów wizyjnych do różnych zastosowań w świecie rzeczywistym.

To układ percepcyjny, a nie obliczeniowy, oparty na naszej pierwotnej technologii. Po pierwsze, równoważy prędkość i wydajność dynamiczną w układach wizyjnych i wprowadza nowatorską metodę obliczeniową, która odbiega od istniejących strategii widzenia maszynowego. Po drugie, podejście to naśladuje podwójną ścieżkę ludzkiego układu wzrokowego, umożliwiając podejmowanie decyzji bez całkowitej jasności. Prof. Shi Luping z CBICR

Przełomowy chip otworzy nowe drzwi do postępu w sektorach autonomicznej jazdy i obronności, a także może doprowadzić do rozwoju nieznanych wcześniej zastosowań.