Home Publicystyka [WIDEO] Computex 2024. Czy te targi mają jeszcze sens?

[WIDEO] Computex 2024. Czy te targi mają jeszcze sens?

W obliczu wiadomości o technologii pokonujących kilometry szybciej niż jakikolwiek samolot, trudno jest doprowadzić do sytuacji, w której jakieś wydarzenie lub impreza stają się interesujące z perspektywy bezpośredniej relacji z miejsca. Ponadto coraz rzadziej producentom na tym zależy, bo skoro mogą kontrolować przekaz, to dlaczego mieliby tego nie robić? Z drugiej strony to szansa dla mniejszych firm, które mogą przygotować niespodzianki dla tych, którzy je odwiedzą. A jak było na Computex 2024?