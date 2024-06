Co potrafi Copilot+, a czego nie mają inne pecety? Oto najważniejsze różnice

Jeśli zastanawiasz się nad zakupem urządzenia z nowej kategorii, warto pomyśleć, czy oferowane przez nie możliwości są dla Ciebie praktyczne. Jeśli przejrzysz poniższy spis i stwierdzisz, że Copilot+ nie posiada żadnych praktycznych rozwiązań, możesz pozostać przy zwykłym PC albo zaczekać do czasu, aż AMD i Intel wprowadzą swoje urządzenia. A oto, czego oczekiwać od obecnych.

Możliwości, jakie daje Copilot+ – z których skorzystasz?

Microsoft przygotował klipy wideo, pokazujące zastosowanie nowych możliwości w praktyce, dlatego ograniczę się do napisania kilku zdań o każdej, a resztę można zobaczyć na nagraniach. Pierwsza rzecz to Windows Studio Effects. Jest to możliwość wprowadzenia modyfikacji wizualnych do rozmów wideo lub gdy korzystasz z kamery do rejestrowania obrazu. Można korzystać z filtrów mających wpływ na kolory, jakość obrazu oraz inne elementy. W każdej chwili dostępny jest podgląd w obszarze powiadomień.

Następna rzecz to tłumaczenia w czasie rzeczywistym oraz tworzenie napisów do klipów wideo. Opcja ta dostępna jest w 44 językach, w tym polskim. Pomoże to nie tylko podczas zastosowań rozrywkowych, czyli przy oglądaniu nagrań, ale także wideokonferencjach.

Kolejna nowość to opcja Cocreator w programie Paint. Otrzymujesz możliwość wsparcia przez SI podczas rysowania lub tworzenia/edytowania grafik. Pewną niedogodnością może być to, że do wykorzystania nowych funkcji należy zalogować się na swoje konto Microsoft, ale nie jest to jakiś zniechęcający wymóg.

Podobnie działa opcja Image Restyle and Creator. Jest ona przeznaczona do modyfikacji zdjęć, a co wygodne – oczekiwany efekt możesz osiągnąć, wpisując odpowiednie prompty.

I w końcu ostatnia rzecz, która miała być, ale jej póki co nie wprowadzono, to Recall. Jest to rejestrowanie aktywności użytkownika i zapisywanie zgromadzonych danych lokalnie. Ze względu na liczne kontrowersje póki co nie wprowadzono tego rozwiązania, ale pojawi się ono w niedalekiej przyszłości. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.