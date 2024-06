Czwarty lot testowy Starshipa – ZROBILI TO!

Starship tym razem bez dodatkowych zadań w locie

Tym razem misja nie przewidywała dodatkowych testów w locie – istotny był start, podczas którego testowano między innymi nowy system odprowadzania płomieni wylotowych i supresji wodnej, procedura hot staging, czyli uruchomienia silników przez Starshipa przed fizycznym oddzieleniem się od boostera oraz po raz pierwszy odrzucenie łącznika podczas lotu powrotnego boostera.

Slow motion liftoff of Starship on Flight 4 pic.twitter.com/9itFbrfxW7 — SpaceX (@SpaceX) June 6, 2024

I w zasadzie wszystkie cele misji zostały zrealizowane. Zespół Starship Super-Heavy wystartował dokładnie o zakładanej godzinie, a jedynym problemem technicznym była awaria jednego z silników Raptor w zewnętrznym pierścieniu, co nie miało żadnego wpływu na zdolność do lotu, ani – co ważne – odpalenia hamującego, do tego bowiem wykorzystywane są wyłącznie silniki wewnętrzne.

Źródło: SpaceX

W T=+2:45 Starship poprawnie uruchomił silniki i oddzielił się od boostera Super Heavy, który po serii dość agresywnych manewrów w T=+2:49 uruchomił silniki w celu wykonania manewru kontrolowanego powrotu do atmosfery. W T=+3:52 silniki zostały wyłączone, a 2 sekundy później został odrzucony pierścień łączący wcześniej booster ze Starshipem.

Lot Starshipa przebiegał bez zakłóceń, choć tym razem nie mieliśmy okazji cieszyć się ciągłym strumieniem wideo z kamer zamontowanych na powierzchni statku – przez większość lotu widoczna była tylko telemetria. Strumień wideo przywrócony został przed manewrem hamowania atmosferycznego, który rozpoczął się w T=+47:25. Dzięki konstelacji satelitów Starlink mogliśmy obserwować na żywo tworzącą się na osłonie termicznej poduszkę plazmy, nabierającą jasności w miarę, gdy atmosfera gęstniała i hamowanie stawało się bardziej intensywne.

Booster ponownie uruchomił silniki do manewru hamowania w T=+6:43, by 21 sekund później miękko opaść do oceanu. Mniej więcej w tym samym czasie ramiona przechwytujące na wyrzutni wykonały także symulowane przechwycenie.

Sam manewr hamowania był widowiskiem dla ludzi o mocnych nerwach, gdyż po osiągnięciu maksymalnej temperatury osłony termicznej plazma zaczęła przepalać przednie finy stabilizujące lot – kamera najpierw pokazała iskry, później topiący się metal i odpadające elementy konstrukcyjne, a później temperatura doprowadziła do pęknięcia soczewki i uszkodzenia kamery, która właściwie do końca lotu pokazywała właściwie już tylko tyle, że lot wciąż trwa. Dwie czy trzy przerwy w łączności mogły wskazywać na rosnące problemy i rosnące prawdopodobieństwo katastrofy, lecz telemetria wykazywała, że mimo rosnących uszkodzeń Starship wciąż leci lotem kontrolowanym.

Peaking heating. Starship on a good entry trajectory pic.twitter.com/H0Gv6hyvt2 — SpaceX (@SpaceX) June 6, 2024

Największym wyzwaniem było obrócenie maszyny i uruchomienie silników do hamowania – nie było żadnej pewności, że nadtopione finy nie ulegną zniszczeniu podczas manewru, jednak Starship obrócił się poprawnie i w T=+1:05:43 uruchomił silniki, a 5 sekund później osiadł w kontrolowany sposób na powierzchni Oceany Indyjskiego.

This is wild. Views of SpaceX's Starship plunging through the atmosphere as the wing starts to burn up. pic.twitter.com/wHvv6bAoNP — Christian Davenport (@wapodavenport) June 6, 2024

Ogromny sukces oznacza, że na kolejny lot nie trzeba będzie czekać długo

Ponieważ podczas lotu nie doszło właściwie do żadnych poważniejszych problemów, które podlegałyby dochodzeniu ze strony FAA, oznacza to, że o zgodę na kolejny lot SpaceX może się ubiegać właściwie już teraz, a realny termin wyznaczony będzie raczej możliwościami złożenia i przygotowania do lotu kolejnego Stashipa. Najpoważniejszym wyzwaniem jest w tej chwili analiza zgromadzonych danych i ustalenie, jakie elementy pojazdów są do poprawy, oczywiście poza koniecznością usprawnienia osłony termicznej, by lot nie dostarczał tak intensywnych wrażeń w ostatniej fazie.

Przebieg lotu