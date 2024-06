Kolejne sankcje USA na chińskie firmy wspierające Rosję. Wśród nich Deepcool

Wojna ekonomiczna między USA a Chinami trwa od 2018 roku, a od 2022 mamy dodatkowo sankcje związane ze wspieraniem rosyjskiej agresji na Ukrainę. Sankcje nakładane są nie tylko przez Komisję Handlu, ale również inne przedstawicielstwa rządu USA. Najnowsza lista to szesnaście firm, których produkty będą zakazane.

Deepcool, Wuhan Tianyu Information, Poly Tech i inni

Lista została ogłoszona przez Departament Skarbu, a powodem znalezienia się na niej poszczególnych firm jest dostarczanie Rosji środków do prowadzenia wojny. Dla polskiego użytkownika najbardziej znaną nazwą będzie Deepcool – firma z Pekinu produkująca zasilacze, obudowy i systemy chłodzenia. Jak wykryto, producent dostarczył armii rosyjskiej produktów za ponad milion dolarów, a ich zastosowanie było związane w sposób pośredni i bezpośredni z prowadzenie działań wojennych.

Co oznaczają sankcje? Przede wszystkim zakaz sprzedaży na terenie USA, a także brak możliwości prowadzenia interesów ze znajdującymi się na liście firmami. Dla klientów jest to także brak możliwości wsparcia czy serwisów sprzętów oraz rozwiązań objętych sankcjami producentów. A są to między innymi:

Wuhan Tianyu Information – firma technologiczna zajmująca się big data, blockachainami, a także rozwiązaniami typu smart;

Poly Tech – państwowa firma odpowiadająca za sprzęt dla służb mundurowych;

3NOD Digital Hong Kong – firma odpowiedzialna za technologie związane z finansami w sieci.

Przy okazji ogłoszono także sankcje na kilka białoruskich firm oraz przedsiębiorstw, które wspierają reżim Łukaszenki, a ten – jak wiadomo – aktywnie pomaga Rosji w prowadzeniu wojny. Wzięto także pod lupę działalność niektórych firm ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Być może te działania wojny nie zakończą, ale mogą utrudnić Rosji jej prowadzenie.