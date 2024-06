Słynna organizacja buduje najbardziej ekologiczny żaglowiec na świecie. Chcesz go zasponsorować?

Greenpeace, czyli międzynarodowa organizacja pozarządowa, działająca na rzecz ochrony przyrody, działająca z hiszpańską stocznią Freire rozpoczęła budowę nowego ekologicznego żaglowca. Dbając o dobro naszej planety, Greenpeace zamierza udowodnić, że dalekie podróże morskie z wykorzystaniem różnych źródeł energii odnawialnej, są możliwe.

Decyzja o opracowaniu zrównoważonej żeglugi wymagała lat badań i planowania. Nowo zaprojektowany statek będzie miał 75 m długości i zostanie wyposażony w zielone technologie, które mogą pozwolą na dalekie podróże. Jednostka ma być pierwszą, która pomoże wyeliminować stosowanie paliw kopalnych w żegludze.

Stocznia Freire została wybrana po wyczerpującym procesie przetargowym ze względu na jej zdolność i zaangażowanie w spełnianie najwyższych standardów technicznych, środowiskowych, zrównoważonego rozwoju i praw człowieka. Zakładając, że zbiórka funduszy przebiegnie zgodnie z oczekiwaniami, nowy statek rozpocznie kampanię na rzecz lepszego świata w 2027 roku.

Przemysł morski poszukuje alternatywnych opcji dla żeglugi odnawialnej i promuje inicjatywy zrównoważonego transportu już od jakiegoś czasu. Niektóre z najpopularniejszych statków wykorzystujących zieloną energię, które już są w użyciu, to: statek towarowy B9 Sail, Eco Marine Power Wind, Sky Sails/Kite, Flettner Rotor, NYK Super Eco, STX Eoseas czy E/S Orcelle. Większość z nich wykorzystuje energię wiatru, która może zmniejszyć zapotrzebowanie na paliwo nawet o 50 proc., jeżeli jest używana we właściwy sposób.

Greenpeace również zmierza w tym kierunku, a w oficjalnym komunikacie możemy przeczytać o “nadchodzącym zakończeniu ery paliw kopalnych”.

Wiemy, że to, co zrobimy w następnej dekadzie, ukształtuje resztę stulecia. Wiemy, że każdy pół stopnia globalnego ocieplenia, każdy półmetrowy wzrost poziomu morza, każdy gatunek, który zniknie z planety, będzie miał wpływ na przyszłość. To, co robimy teraz, ma znaczenie dla życia każdej osoby na naszej wspólnej ziemi, dla ich dzieci i dla każdego przyszłego pokolenia.

Fabien Rondal