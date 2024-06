Home Nauka FRB to jedne z najbardziej tajemniczych sygnałów we wszechświecie. Naukowcy wyjaśnią ich zadziwiającą cechę

W 2007 roku w świecie astronomii doszło do przełomowego wydarzenia. Udało się wtedy zidentyfikować pierwszy FRB, czyli szybki błysk radiowy. Z czasem naukowcy powtórzyli ten wyczyn w odniesieniu do kolejnych sygnałów, ale nawet pomimo wieloletnich badań nie udało się jeszcze ustalić, co jest ich źródłem.