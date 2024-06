Jest nowy przeciek o Galaxy S24 FE. Rendery pokazują nam brak ramek

Zaznaczę na początku, że mamy do czynienia z przeciekiem, a więc niekoniecznie musi być prawdziwy. Jednak autorem przecieku w serwisie OnLeaks jest niejaki Giznext, którego wcześniejsze doniesienia dotyczące innych urządzeń się sprawdzały. Tak więc można założyć, że wie, o czym mówi.

Co wiemy o Galaxy S24 FE?

Rendery pokazują nam, że Galaxy S24 FE będzie mieć konstrukcję bezramkową, podobnie jak podstawowy model. Wymiary urządzenia to 162×77,3×8 mm. Wyświetlacz typu AMOLED ma przekątną 6,65″. Na środku górnej części widzimy obiektyw aparatu przedniego. Z tyłu mamy trzy obiektyw tylnego. Wcześniejsze przecieki donosiły, że główny aparat będzie mieć obiektyw 50MP ISOCELL GN3 1/1,57″. Czyli to samo, co w podstawowym S24.

Według informacji z Geekbench, jednostką centralną będzie tu procesor Exynos 2400, jednakże inne przecieki mówią o Snapdragonie 8 Gen 3. Jeśli chodzi o inne parametry, będą tu 12 GB RAM oraz 256 GB pamięci. Czyli tak standardowo, bez rewelacji.

Choć sam Samsung jeszcze nie podał żadnych informacji na temat urządzenia, spodziewamy się go jeszcze w tym roku. A czy przecieki się sprawdzą? Cóż, trudno powiedzieć. Z pewnością jednak warto trzymać kciuki za to, aby w telefonie ostatecznie znalazł się procesor Qualcomma. Jak na razie mamy dużo spekulacji i prawie-pewnych przecieków. A kiedy potencjalna premiera? Obstawiałbym jesień lub koniec lata.