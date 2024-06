Home Tech GENESIS Neon 764 – zbawienie dla graczy korzystających z kart dźwiękowych umieszczonych na płycie głównej

Neon 764 to zestaw słuchawkowy, którego cechą charakterystyczną jest zintegrowany z kontrolerem układ obsługujący dźwięk wysokiej rozdzielczości (24 bit/96 kHz). Pozwala to na usłyszenie wszystkich detali, co przekłada się na wyższy komfort zarówno podczas gier, jak również oglądania filmów czy słuchania muzyki. Dostępne są dwie wersje kolorystyczne – czarna i biała.