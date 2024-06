Gigabyte Z790 Refresh czyli płyty główne zdefiniowane na nowo

Nowe płyty główne z linii AORUS Z790 zostały pomyślane w ten sposób, aby każdy użytkownik był w stanie wykorzystać maksymalnie wydajność podzespołów przy zapewnionym błyskawicznym transferze danych – dotyczy to zarówno dysków twardych, jak i pamięci oraz łączności bezprzewodowej. Pomiędzy poszczególnymi modelami istnieją jednak pewne różnice.

AORUS Z790 Series a AORUS Z790 Series X Gen

Jak odróżnić nowe płyty Z790 Refresh od starszych? Pomaga w tym samo nazewnictwo – nowe modele mają “X” w nazwie, np. Z790 AORUS PRO X. Są również dostępne wersje AX, które różnią się od X-ów tym, że mają moduł Wi-fi. Co łączy natomiast wszystkie X-y i odróżnia je od poprzedniej generacji, to między innymi:

optymalizacja pod procesory najnowszych generacji;

częstotliwość pracy pamięci DDR5 większa niż 8266 MHz;

wszystkie ciepłowody mają 8 mm;

obsługa WI-fi 6E oraz Wi-fi 7;

PCB z ponad ośmiu warstw.

Z790 AORUS MASTER X

Model ten powstał z myślą o procesorach Intel Core 13 generacji i kolejnych. Zastosowano w nim Dual Channel DDR5 – 4*DIMM ze wsparciem dla XMP 3.0. Mamy tu złącza PCIe 5.0 x16 zoptymalizowane pod kątem wykorzystania mocy kart graficznych. A oprócz tego pięć slotów M.2. Płyta główna Z79 Master X obsługuje 10GbE LAN & Wi-Fi 7. Parametry firmware można wygodnie ustawić przy użyciu intuicyjnego interfejsu.

Z790 AORUS PRO X

Z790 AORUS PRO X to również wsparcie dla procesorów 13. generacji i wyższej, a także zoptymalizowane pod kątem kart graficznych sloty PCIe 5.0 x 16. Zastosowano tu rozwiązanie VRM 18+1+2, a dla dysków M.2 przewidziano mechanizm EZ-Latch, czyli możliwość łatwego wkładania i wyjmowania jednostek bez konieczności korzystania z narzędzi. Za odpowiednie chłodzenie odpowiadają VRM Thermal Armor Advanced oraz M.2 Thermal Guard XL. Miłośnicy muzyki zapewne docenią obecność ALC1220 & Audiophile Grade Capacitors.

Z790-AORUS-ELITE-X-AX(Rev1.0)

Z790-AORUS-ELITE-X-AX(Rev1.0) to obsługa pamięci DDR5 w trybie Dual Channel i z obsługą XMP 3.0. Mamy tu VRM 16+1+2, a także chłodzenie VRM Thermal Armor Advanced & M.2 Thermal Guard L. Szybkość transferu danych z sieci to 2.5GbE przez LAN, ale dzięki wysokiej jakości antenie można liczyć na pełne wykorzystanie przepustowości Wi-Fi 6E. Oczywiście również ten model ma sloty PCIe 5.0 x16 i gniazda M2 z mechanizmem EZ-Latch.

Z790-AORUS-PRO-X-WIFI7(Rev1.0)

Model Z790-AORUS-PRO-X-WIFI7(Rev1.0) to model gotowy do współpracy z 13 i 14. generacją procesorów Intela Core. Zapewnia łączność po kablu LAN 5GbE oraz bezprzewodowe wykorzystanie Wi-fi 7. Tutaj VRM wynosi 18+1+2. Na pokładzie znajduje się Sensor Panel Link – pozwala na zainstalowanie wyświetlacza LCD. Komfort użytkowania podnosi mechanizm EZ-Latch, pozwalający na łatwy montaż modułów M.2. Nie brak tu oczywiście slotów PCIe 5.0 x16, a nad odpowiednią temperaturą całości czuwa VRM Thermal Armor Advanced & M.2 Thermal Guard XL.

Z790-AORUS-TACHYON-X(Rev1.0)

Kolejna propozycja to VRM w układzie 15+1+2 i wspracie dla Inter Core 13 oraz wyższych. Najwyższą jakość dźwięku zapewniają ALC1220 & Audiophile Grade Capacitors, a cztery sloty PCIe 4.0 zapewniają wygodne podpinanie pamięci M.2 oraz innych podzespołów. Tu również zastosowany został ułatwiający życie mechanizm EZ-Latch. Mocna antena zapewnia pełne wykorzystanie Wi-fi 6E, a po kablu mamy 2.5GbE LAN. Z790-AORUS-TACHYON-X(Rev1.0) korzysta z chłodzenia VRM Thermal Armor Advanced & M.2 Thermal Guard.

Z790-AORUS-XTREME-X

Z790-AORUS-XTREME-X to interesujący model z VRM 24+1+2. Na pokładzie znajdziemy nie tylko EZ-Latch oraz sloty PCIe 5.0 x16, ale również DTS:X Ultra Audio – ESS ES9280A DAC & ESS ES9080A z Front ESSential USB DAC Bundled. Dzięki wsparciu dna najnowszych procesorów Intel Core można korzystać ze wszystkich ich możliwości. Pamięć Dual Channek DDR5 wspiera XMP 3.0, a szybki transfer danych zapewniają 10GbE + 2.5GbE LAN & Wi-Fi 7. Wśród portów znajdują się m.in. złącza Dual Thunderbolt 4 oraz Dual Front USB-C 20Gb/s.

Z790-GAMING-X(Rev2.0)

Jak sugeruje to sama nazwa, Z790-GAMING-X(Rev2.0) to propozycja dla graczy. Nie tylko wspiera najnowsze procesory Intel Core, dla których przeznaczono slot PCIe 5.0×16, ale zapewnia również dwukanałową obsługę pamięci do 192 GB! Dzięki wsparciu dla Extreme Memory Profile (XMP) można spodziewać się pełnej mocy w każdej sytuacji. Warta uwagi jest także obsługa High Definition Audio. Monitoring sprzętowy nadzoruje wszystkie podzespoły, z wiatraczkami włącznie.

Płyta Z790 – to się po prostu opłaca!

Wszystkie wymienione modele płyt Z790 zapewniają wsparcie dla najnowszych technologii, z których będziemy korzystać przez lata. Zakup dowolnej z nich to inwestycja długoterminowa, zapewniająca przez cały okres użytkowania maksymalną wydajność, co przekłada się na doskonały komfort we wszystkich zastosowaniach. Dlatego jeśli potrzebna Ci nowa płyta lub składasz komputer od podstaw – lepszych propozycji nie znajdziesz!