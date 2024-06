Chińczycy mają spektakularnego drona transportowego. Amerykanie patrzą z zazdrością

Jak donosi South China Media Post (SCMP), Xi’an, stolica prowincji Shaanxi, była świadkiem startu prototypu UAV nazwanego H-100. Maszyna opracowana przez X’ian Commercial Aircraft Co., część AVIC (Aviation Industry Corporation of China), spełniła wszystkie założenia testowe i jest gotowa do komercjalizacji. Producent ma w planach opracowanie komercyjnych bezzałogowych systemów transportu powietrznego o masie 2, 5 i 10 ton każdy.

Test potwierdził “stabilne osiągi” i spełnił “wymagania lotu testowego” wszystkich głównych systemów, w których sam samolot oraz naziemna stacja dowodzenia i kontroli działały dobrze.

HH-100 to całkowicie chiński dron transportowy

HH-100 jest reklamowany jako ekonomiczny samolot bezzałogowy o dużej pojemności. Według jego twórców, ma maksymalną masę startową 2000 kg, ładowność 700 kg i zasięg 520 km. Pułap operacyjny UAV to 5000 m, a prędkość przelotowa oscyluje wokół 300 km/h. W luku HH-100 zmieszczą się ładunki o pojemności ok. 4 m3.

AVIC postrzega drona głównie jako wsparcie logistyki lub dostawy na krótkie odległości. Jednak jego potencjalne zastosowania mogą się rozszerzyć o gaszenie pożarów w lasach, dostarczanie materiałów pomocowych, przekaźnik łączności awaryjnej i wpływanie na pogodę.

Dron transportowy HH-100 podczas dziewiczego lotu

Firmy na całym świecie inwestują w drony transportowe, ponieważ mają one potencjał do rozwoju logistyki. Zapewniają szybkie, wydajne i ekologiczne rozwiązania w zakresie transportu towarów. Zaprojektowane do ciężkich ładunków na duże odległości, omijają konwencjonalne wyzwania transportowe, jednocześnie zmniejszając ślad węglowy. W USA Amazon i Walmart testują usługi dostaw dronami w określonych regionach, podczas gdy w Chinach sektor dronów cywilnych osiągnął wartość ok. 16,2 mld dol. w zeszłym roku, co stanowi wzrost o 32 proc. rok do roku, zgodnie z informacjami China Centre for Information Sector Development.

Według oceny ośrodka badawczego opublikowanej w grudniu, do końca 2023 r. w Chinach będzie ponad 2300 cywilnych przedsiębiorstw zajmujących się dronami i ponad 1000 masowo produkowanych produktów dronowych, oprócz DJI, światowego lidera w dziedzinie technologii dronów. Chiński przemysł dronów jest integralną częścią rozwijającej się gospodarki niskopoziomowej, obejmując przedsiębiorstwa, które obsługują statki powietrzne poniżej 3000 m. Kraj ten priorytetowo traktuje wzmocnienie tego sektora od 2021 r.

China's homegrown HH-100 unmanned cargo aircraft completed its maiden flight test in northwestern province of Shaanxi on Wednesday, according to the Aviation Industry Corporation of China (AVIC). https://t.co/BRvOwxbhIh pic.twitter.com/9o6WyLgcoS — CCTV+ (@CCTV_Plus) June 12, 2024

Wkrótce prawdopodobnie zostanie zaprezentowany prototyp ostatecznej konfiguracji, przed wejściem do produkcji seryjnej. Możliwe jest również, że deweloper wystawi warianty z różnymi typami systemów sterowania i nawigacji, w zależności od potrzeb klienta. Kolejne testy będą obejmować symulację ładunku na różnych odległościach, wysokościach, z ostateczną podróżą między dwoma punktami w maksymalnym zasięgu. Stopień autonomii wydaje się również ograniczony do kołowania. Nie jest jasne, czy obejmuje to autonomiczny start, lądowanie i nawigację między dwoma ustalonymi punktami trasy.