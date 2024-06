Pod tym względem nadchodzący Honor Magic V Flip zawstydzi wszystkie inne składaki z klapką

Honor Magic V Flip — co oferuje?

Chociaż to składaki z klapką cieszą się największym zainteresowaniem, to nadal nie ma ich na rynku aż tak wiele. Niedługo się to zmieni, bo już 13 czerwca swoją premierę zaliczy Honor Magic V Flip, pierwszy składak tego typu w ofercie producenta. Jak sobie poradzi na rynku zdominowanym przez Samsunga i Motorolę? To się okaże, ale już teraz wiadomo, że w kilku aspektach pobije modele od tych firm.

Honor Magic V Flip ma być konkurentem dla składanych smartfonów z klapką, takich jak Samsung Galaxy Z Flip 6 i Motorola Razr 50 Ultra, a co za tym idzie, będzie musiał zaoferować więcej w konkurencyjnej cenie. Na razie wiadomo, że już w kwestii zasilania oba te modele będą mogły się schować. Na pokładzie składaka znajdzie się bowiem akumulator o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem z mocą 66 W. Optymistyczne przecieki mówią, że nowy Flip od Samsunga dostanie baterię 4000 mAh, ale nie ma nawet co liczyć na przyspieszenie ładowania. Honor ma więc z miejsca duży plus. Nie wiemy jeszcze, po jaki chipset sięgnie Honor, wiadomo jedynie, że będzie on wspierany przez 12 GB pamięci RAM i maksymalnie 1 TB pamięci wbudowanej.

Jeśli chodzi o aparaty, to w składanym ekranie dostaniemy aparat do selfie, a na zewnątrz podwójną konfigurację z 50-megapikselową jednostką główną wzbogaconą o optyczną stabilizację obrazu. Co ciekawe, wciąż nie poznaliśmy rozmiaru ekranu głównego, a jedyne, co wspominają raporty, to „panel OLED” o dość dużej powierzchni, bez zagnieceń, mogący pochwalić się certyfikatem „IMAX Enhanced”. Zewnętrzny ekran natomiast prezentuje się znacznie ciekawiej, głównie dlatego, że ma mieć podobno przekątną 4”, co oznacza, że będzie największym panelem, jaki możemy znaleźć w składakach z klapką.

W zeszłym roku Samsung i Motorola, idąc za przykładem Oppo, wyposażyli swoje modele w ekrany o przekątnej powyżej 3”. Find N Flip dał nam elegancko wyglądający, pionowy wyświetlacz, Motorola poszła w poziomy panel, w którym trzeba było umieścić zestaw aparatów, natomiast Galaxy Z Flip 5 mógł się pochwalić ekranem w kształcie folderu, bo jego część wycięto, by zmieścić aparaty. Jak to będzie wyglądało w przypadku Honor Magic V Flip?

Podobnie, jak w Motoroli Razr 40 Ultra, bo i tutaj podwójna konfiguracja aparatów znajdzie się w ekranie, jednak mamy do czynienia z ustawieniem pionowym, a aparaty przesunięto w prawy górny róg, przez co wydają się mniej rzucać w oczy. By osiągnąć tak duży rozmiar wyświetlacza, Honor rozciągnął go na całą górną część plecków. Na udostępnionych renderach nie widać ramek ani innych fragmentów, co z jednej strony wygląda dobrze, ale z drugiej może pozostawiać pewne wątpliwości co do trwałości. Na szczęście w przypadku tego ekranu producent może zastosować lepszą ochronę i oby tak się stało. Pamiętajmy jednak, że chociaż tak duży panel z pewnością robi wrażenie, wszystko sprowadza się do tego, jaka będzie jego funkcjonalność. Pod tym względem Oppo w swoim pierwszym składaku z klapką mocno nas rozczarował i mam nadzieję, że Honor nie powieli jego błędów.