Huawei MateBook 14 2024 i MateBook X Pro 2024 – innowacji pod maską nie zabrakło

Huawei MateBook 14 2024

Tegoroczna odsłona MateBooka 14 jest lekka, zwarta i bardzo ładna. Pod maską znalazły się najnowsze procesory Intel Core Ultra 5 125H i Core Ultra 7 155H, które współpracują z pamięcią operacyjną 16 GB i dyskami SSD odpowiednio o pojemności 512 GB i 1 TB. Specjalny tryb wydajności dostępny w każdej chwili poprzez kombinację klawiszową Fn+P daje szybki dostęp do maksymalnej mocy, a wydajne i ciche chłodzenie Shark Fin pozwala na dłuższe komfortowe korzystanie z tej wydajności.

Za tworzenie obrazu odpowiada zintegrowany układ Intel Arc Graphics, który współpracuje z dotykowym wyświetlaczem OLED o proporcjach 3:2 Huawei FullView 2,8K o rozdzielczości 2880 × 1920 pikseli, który wg danych producenta ma oferować współczynnik ΔE<1 aż dla 3 najpopularniejszych przestrzeni barwnych (sRGB, P3, AdobeRGB) i jasność do 450 nitów. Użyty panel może także współpracować z piórkiem HUAWEI M-Pencil 3.

Nowy model otrzymał powiększoną baterię o pojemności 70 Wh, ładowanie 65 W poprzez USB-C i możliwość ładowania zwrotnego z mocą do 40 W. Mimo to waga sprzętu wynosi zaledwie 1,31 kg. System operacyjny to Windows 11 Home.

Komputer wyposażony został w dwa porty USB-A 3.2, jeden port USB-C, pełnowymiarowe HDMI i jack 3,5 mm do słuchawek. Sugerowane ceny detaliczne

Wersja w kolorze zielonym (Intel Core Ultra 7 155H, 16 GB RAM, dysk 1 TB): 5499 zł,

Wersja w kolorze czarnym (Intel Core Ultra 5 125H, 16 GB RAM, dysk 512 GB): 4499 zł.

Od 4 do 30 czerwca 2024 roku MateBook 14 2024 dostępny będzie w ofercie premierowej, w ramach której rekomendowana cena obu wersji zostanie obniżona o 500 zł. Laptopy będzie można kupić w sieciach handlowych RTV Euro AGD, Media Expert, Media-Markt, x‑kom, a także w oficjalnym sklepie huawei.pl, gdzie do wersji zielonej w prezencie dodawany jest pakiet Microsoft 365 Family na 12 miesięcy. Szczegóły oferty: https://consumer.huawei.com/pl/laptops/matebook-14-2024/buy/.

Huawei MateBook X Pro 2024

Seria MateBook X Pro to najwyższa seria notebooków w ofercie producenta. Wyróżnia się bardzo niewielką wagą, która w najnowszej edycji wynosi 980 g, znakomitym wykonaniem i doskonałą wydajnością.

Najnowsza odsłona X Pro to dwa modele: słabszy z procesorem Intel Core Ultra 7 155H z pamięcią 16 GB i dyskiem 1 TB oraz mocniejsza, z procesorem Intel Core Ultra 185H, 32 GB RAM i dyskiem 2 TB. W obu wariantach za wyświetlanie obrazu odpowiada grafika Intel Arc Graphics, a za chłodzenie system Shark Fin z nowymi wentylatorami o zmodernizowanym kształcie łopatek. Wysokiej jakości dźwięk zapewnia system 6 głośników.

Ekran MateBooka X Pro 2024 to nowoczesny panel OLED X-True o proporcjach 3:2 i rozdzielczości 3120 × 2080 pikseli, który poza wysoką wiernością w reprodukcji barw (ΔE<1 dla sRGB, P3 i AdobeRGB) i fabryczną kalibracją oferuje także jasność sięgającą 1000 nitów.

Laptop zasilany jest baterią 70 Wh, którą można ładować z mocą do 90 W. Do komunikacji ze światem służą 3 porty typu USB-C, w tym dwa spełniające wymagania specyfikacji Thunderbolt 4 i jeden USB 3.2 Gen 1. System operacyjny to Windows 11 Pro.

Sugerowane ceny detaliczne HUAWEI MateBook X Pro 2024:

Wersja z procesorem Intel Core Ultra 7 155H, 16 GB pamięci RAM i dyskiem 1 TB: 8699 zł.

Będzie można ją kupić w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x‑kom, Komputronik oraz w oficjalnym sklepie huawei.pl.

Wersja z procesorem Intel Core Ultra 9 185H, 32 GB pamięci RAM, dyskiem 2 TB: 10999 zł.

Będzie można ją kupić w salonach sieci Orange i Plus oraz w oficjalnym sklepie huawei.pl.

Od 4 do 30 czerwca 2024 r. HUAWEI MateBook X Pro 2024 jest dostępny w ofercie premierowej, w ramach której rekomendowana cena wersji czarnej została obniżona o 700 zł, a przy zakupie dowolnej z wersji nabywcy otrzymają dodatkowy rok gwarancji gratis. W oficjalnym sklepie huawei.pl do obu wersji nowego ultrabooka dodawany jest pakiet Microsoft 365 Family na 12 miesięcy. Szczegóły oferty: https://consumer.huawei.com/pl/laptops/matebook-x-pro-ultra-premium-edition/buy