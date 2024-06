Huawei Watch 4 Pro Space Edition to tytan odporności i działa z dowolnym smartfonem

Ekosystem zamknięty – zmora współczesnej elektroniki

Od kilku lat każdy większy producent elektroniki tworzy własne ekosystemy urządzeń. Możliwość synchronizowania pracy, plików czy ustawień to wygodne rozwiązanie, póki nie tworzy się z tego system zamknięty, który za mocno uzależnia nas od sprzętu danej marki. A później okazuje się, że jeśli chcecie skorzystać z jakiejś galaktycznej funkcji zegarka lub słuchawek, to bez równie galaktycznego smartfonu nie macie takiej możliwości. Trochę to nieuczciwe, skoro płacicie za sprzęt pełną kwotę.

Po zupełnie innej stronie stoją smartwatche Huawei. Które wyróżniają się nie tylko dostępnymi funkcjami i jakością wykonania, ale również bezproblemowym działanie ze smartfonami z Androidem i iOS. Albo w zasadzie nawet bez smartfonu, ale do tego zaraz wrócimy.

Smartwatch Huawei może działać z dowolnym smartfonem

Może nie jestem przykładem przeciętnego użytkownika elektroniki, ale możliwość bezproblemowego i szybkiego parowania zegarków Huawei z dowolnymi smartfonami jest jednym z głównych powodów, dla których korzystam z nich nieprzerwanie od 2020 roku.

W swojej pracy często korzystam z różnych smartfonów, nie raz co najmniej kilkunastu w ciągu roku i chciałbym, aby mój zegarek działał z każdym z nich. Z tego powodu przestałem korzystać m.in. z zegarków z Wear OS i niechętnie patrzę na urządzenia innych producentów. Zazwyczaj sparowanie ich z nowym smartfonem wymaga wyzerowania ustawień oraz ponownej konfiguracji. W bardzo rzadkich przypadkach da się przywrócić kopię ustawień z chmury, ale i to chwilę trwa. Sama konfiguracja nowego smartfonu jest wystarczająco upierdliwa, a dokładanie do tego zegarka skutecznie zniechęca.

W przypadku Huaweia, jeśli chcę zmienić smartfon, wchodzą w Menu zegarka, Ustawienia, następnie System i wybieram opcję, w zależności od zegarka – Rozłącz lub Połącz z nowym smartfonem. Na smartfonie wystarczy, że zaloguję się do aplikacji Huawei Zdrowie, wyszukam zegarek i zaakceptuję parowanie. Tak oto w ciągu dosłownie minuty, w porywach dwóch, mam zegarek gotowy do działania, bo po sparowaniu ma on dokładnie te same ustawienia. Dzięki temu mogę mieć zawsze ten sam zegarek, ale inny smartfon, a przełączanie się między nimi nie jest bardziej skomplikowane od przełożenia karty SIM między telefonami.

To wszystko jest nie tylko wygodne na co dzień, ale też ułatwia kupienie zegarka Huawei jako prezentu. Nie musicie się zastanawiać, z jakiego smartfonu korzysta osoba obdarowana i czy na pewno wszystko funkcje zegarka będą z nim działać prawidłowo.

Huawei Watch 4 Pro idzie o krok dalej. Może działać nawet bez smartfonu

Seria zegarków Watch Pro to urządzenia stworzone z myślą o osobach, które poza standardowymi funkcjami smartwatcha Huawei chcą korzystać z eSIM. To tworzy z zegarka całkowicie samodzielne urządzenie. Dzięki temu wszędzie tam, gdzie na ogół zabieramy ze sobą smartfon – na siłownię, spacer, w góry, na rower, pobiegać… nie musimy mieć go ze sobą.

Karta eSIM pozwala na prowadzenie rozmów bezpośrednio przez mikrofon i głośnik zegarka lub przez sparowane z nim słuchawki. Do tego mamy wbudowany GPS, który śledzi naszą pozycję, aktywność oraz przebytą trasę, więc nawet jak zabłądzimy w lesie, to nas z niego wyprowadzi. A to tylko ułamek możliwości tego sprzętu, bo mamy tu jeszcze rozbudowane możliwości śledzenia aktywności i parametrów zdrowotnych. Wiecie, że za pomocą Watch 4 Pro Space Edition możecie sprawdzić w ciągu jednej minuty aż osiem parametrów? Jak na przykład natlenienie krwi, puls, EKG czy drożność tętnic. Do tego zegarek monitoruje nasz poziom stresu, a w nocy sprawdza, czy za głośno nie chrapiemy i w razie potrzeby, rano nam to wypomni. Tak, wiemy, od tego mamy partnerki czy partnerów, ale w razie czego – można zatrudnić zegarek.

Huawei Watch 4 Pro Space Edition to prawdziwy tytan wytrzymałości

Wariant Space Edition to tegoroczna, odświeżona wersja Watch 4 Pro. Jest nieco większa, ma kopertę o średnicy 48 mm, która dostała nowy kolor obudowy z efektownymi, czerwonymi wstawkami oraz tytanowe wykonanie. Tytanowy jest więcej nie tylko kolor, ale też obudowa koperty oraz bransoleta. Do tego dostajemy nowe, oczywiście że kosmiczne, warianty tarcz.

W codziennym użytkowaniu, zupełnie przypadkiem, kilka razy sprawdziłem odporność obudowy. A to uderzyłem w futrynę drzwi, albo metalową futrynę na klatce schodowej. W lesie przerysowałem go gałęziami, zaczepiłem o drzwi w samochodzie. Ot takie typowe, codzienne sytuacje, po których nie został żaden ślad. To zasługa dodatkowego wzmocnienia tytanowej konstrukcji poprzez powłokę DLC (węglowa powłoka diamentopodobna). Dzięki niej Watch 4 Pro to prawdziwy mocarz, o czym już Wam opowiadam.

Huawei postanowił pokazać nam prawdziwą wytrzymałość zegarka i zorganizował poligon. Dosłownie poligon, bo w ośrodku szkoleniowym GROM-u, gdzie miałem okazję dwukrotnie pokonać tor szkoleniowy GROM z zegarkiem na ręce. Przeczołgałem się z nim po piasku najeżonym kamieniami, wszedłem do betonowej studni, wykonałem kilka małpich akrobacji i na dobrą sprawę, kompletnie nie przejmowałem się tym, że mam na ręce zegarek. Bardziej pilnowałem, żeby nic sobie nie zrobić. Efekt był taki, że po wszystkim zegarek wyglądał tak:

Był dosłownie oblepiony piaskiem, który znajdował się w każdej możliwej szczelinie. Przyznaję, że piasek zablokował mechanizm otwierania bransolety, ale… Miałem na sobie jeszcze więcej piasku, niż znajdowało się na zegarku, więc spędziłem kilkanaście minut pod prysznicem. To wystarczyło, żeby woda wypłukała dokładnie obudowę Watch 4 Pro i bransoleta bez problemu się otworzyła. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale zegarek po tym dniu nie miał ani jednego śladu użytkowania. Żadnej rysy, zadrapania, odprysku – nówka sztuka! Czego nie mogę powiedzieć o sobie. Nie wiem, jaka magia tu zadziałała, ale dalej nie mogę wyjść z podziwu. Choć Huawei dumnie podpowiada, że to właśnie zasługa nowej powłoki DLC.

Zegarki Huawei polecają się wszystkim. Nie ważne, z jakiego smartfonu korzystasz

Aktualnie Huawei Watch 4 Pro kupicie w sklepie internetowym Huawei 200 zł taniej, za 2 599 zł.

A jeśli w oko wpadł Wam inny zegarek firmy, to bez względu na to, na który się zdecydujecie, dosłownie każdy z nich będzie Wam działać z dowolnym smartfonem z Androidem czy iOS i tak samo łatwo można go parować z innymi urządzeniami. Niby prosta rzecz, wydawać by się mogło, że oczywista, a jednak tak nie jest. Dlatego uważam, że o takich możliwościach warto mówić i możliwie najczęściej je podkreślać.