Intel buduje unikatową społeczność technologiczną. Dołącz na Discord i testuj z nami sprzęt

Czy przeglądając testy sprzętu w Internecie mieliście kiedyś w głowie – też tak chcę? No to teraz możecie, bo stając się części wielkiej społeczności technologicznej dostaniecie możliwość przetestowania najnowszych podzespołów komputerowych i zaraz opowiemy Wam, jak można to zrobić.