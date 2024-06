iOS 18 nadchodzi – sporo zmian, w tym kilka bardzo wyczekiwanych

Nowości w iOS 18 – sporo kosmetyki, ale nie tylko

Jedną z najbardziej widocznych nowości w iOS 18 będzie możliwość dużo większej personalizacji wygląd ekranu startowego systemu. Zniknie w końcu ograniczenie dotyczące rozlokowania ikon na pulpitach – aplikacje będzie można lokować w dowolnym miejscu. Co więcej, system będzie w stanie nałożyć na nie efekt kolorowy, tworząc w ten sposób bardzo spójny i konsekwentny wizualnie UI.

iPad otrzyma także nowe centrum sterowania, w którym elementy kontrolne rozmieszczone będą na wydzielonych stronach, które będzie można przewijać między sobą – aplikacje będą mogły dodawać nowe widżety do galerii dostępnych kontrolek, które użytkownik będzie mógł rozmieścić według własnego zapotrzebowania. Zmienić będzie można także domyśle skróty na ekranie blokady.

Dużo zmian czeka aplikację Wiadomości, które nauczą się w końcu (w dużej mierze dzięki przymusowi UE) komunikować z użyciem protokołu RCS obok iMessage i SMS. Która dokładnie wersja protokołu zostanie użyta i czy zostaną także uwzględnione rozszerzenia, niestety nie wiadomo. Wiadomości można będzie przygotować do wysyłki wcześniej i wysłać o określonej godzinie, a zmieniona funkcja Tapbacks pozwoli na szybką odpowiedź za pomocą dowolnego Emoji. Tekst wiadomości będzie mógł być formatowany za pomocą typowych efektów podkreślenia, przekreślenia, kursywy oraz wzbogacany o dynamiczne animacje.

Kolejną funkcją, jaka trafi do Wiadomości jest możliwość wysyłania wiadomości iMessage i SMS za pośrednictwem połączenia satelitarnego – niestety pewnie nie w Polsce. Technicznie funkcja ograniczona jest do modeli iPhone 14 i późniejszych.

Nowości nie ominęły też aplikacji Poczta, która doczeka się automatycznej kategoryzacji maili na bazie zawartości i uczenia maszynowego, przy czym analiza przeprowadzana będzie wyłącznie na urządzeniu, dla zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa. Aplikacja organizuje i klasyfikuje przychodzące e-maile w następujące kategorie: Primary (osobiste i pilne e-maile), Transactions (potwierdzenia transakcji), Updates (aktualizacje i powiadomienia z mediów społecznościowych) oraz Promotions (oferty reklamowe i rabaty). Skrzynka pocztowa oferuje również nowy widok podsumowujący, który agreguje wszystkie istotne wiadomości biznesowe.

Mapy dostaną możliwość włączenia map topograficznych (niestety na początek tylko USA, wraz z informacjami o parkach narodowych) i pobierania na urządzenie.

Wzmocnione zabezpieczenia systemowe w iOS 18 pozwolą na ukrycie aplikacji z ekranu startowego i ekranu wyszukiwania oraz na zablokowanie dostępu do ukrytego folderu i samych programów za pomocą FaceID. Kontakty będą mogły być udostępniane programom tylko w niezbędnym zakresie.

Całkowicie przebudowana zostanie aplikacja Zdjęcia, która straci dotychczasowy interface oparty o zakładki na rzecz nowego, pojedynczego widoku, przystosowanego do zarządzania dużymi bibliotekami. W ramach pojedynczej karty dostęp będzie zarówno do całości strumienia zdjęć, jak i do tworzonych automatycznie kolekcji. Aplikacja Zdjęcia będzie też w stanie grupować zdjęcia różnych osób. Filtry pozwolą z kolei wyłączyć pokazywanie określonych kategorii, np. zrzutów ekranu.

Nowości nie ominą także Safari. Domyślna przeglądarka otrzyma nowy tryb Reader, która dzięki AI będzie w stanie także podsumować najważniejsze informacje ze strony internetowej, sprawdzić określoną w tekście lokalizację, czy posłuchać utworu, o którym jest mowa w tekście. Streszczenia dłuższych tekstów zawierać będą także spis treści dla ułatwionej nawigacji.

Keychain zastąpiony zostanie znacznie bardziej rozbudowaną aplikacją Passwords, która może bezpiecznie gromadzić nie tylko loginy i hasła do stron i aplikacji, ale także kody weryfikacyjne, hasła Wi-Fi itp. Program będzie ostrzegać o hasłach zbyt prostych, używanych wielokrotnie, a także o hasłach, które wyciekły.

SharePlay umożliwia wspólne słuchanie muzyki i sterowanie odtwarzaniem przez zgodne urządzenia

Aplikacja Notatki dzięki Math Notes automatycznie rozwiązuje wpisane działania na etapie wprowadzania.

Tryb gry zminimalizuje aktywność w tle, by jak najwięcej mocy obliczeniowej pozostało dla gry na pierwszym planie.

Urządzenia iPhone 15 i nowsze otrzymają dostęp do nowoczesnego systemu sztucznej inteligencji Apple Intelligence. Będzie działać w ramach całego systemu, współpracować z Siri rozpoznając kontekst i stanie się podstawą do nowych Narzędzi pisania, które będą działać wszędzie, w tym w Poczcie, Notatkach, Pages, a generatywne narzędzia graficzne pozwolą tworzyć obrazy z użyciem trzech stylów (animacja, ilustracja, szkic).

Apple Intelligence będzie też mogło działać jako systemowy pośrednik do komunikacji z innymi aplikacjami AI takimi jak ChatGPT. Rozwiązania AI oparte będą na przetwarzaniu w chmurze prywatnej, która zapewni najwyższy poziom bezpieczeństwa, łącząc przetwarzanie lokalne i na zdalnych serwerach przetwarzające dane bez dalszego ich przechowywania i bez możliwości udostępnienia ich nawet Apple.

Pełna lista nowości dostępna jest na stronie Apple’a