Jabra Elite 10 Gen 2 i Jabra Elite 8 Active Gen 2 – nadchodzi druga generacja doskonałych słuchawek

Jabra Elite 8 Active Gen 2

Słuchawki te przeznaczone są przede wszystkim dla miłośników muzyki lubiących słuchać w każdych warunkach. Wytrzymałość potwierdzona jest certyfikatem IP68 dla słuchawek oraz IP54 dla etui. Jabra Elite 8 Active Gen 2 otrzymała przetworniki 6 mm, ulepszony hybrydowy system ANC, do dwóch razy skuteczniejszy niż zastosowany w pierwszej generacji, który w trybie Natural HearThrough znacznie lepiej daje sobie radę z hałasem wiatru. 6 mikrofonów także jest osłoniętych siatką przed podmuchami Ulepszony został także algorytm dźwięku przestrzennego Dolby Audio

Jednak chyba najbardziej widoczną nowością jest inteligentne etui, które zawiera chip Bluetooth LE Audio i które po podłączeniu za pomocą specjalnego kabla do analogowego wyjścia audio – dowolnego – służy jako transmiter dla dźwięku, wykorzystując codec LC3.

Jabra Elite 10 Gen 2

Inteligentne etui Bluetooth LE Audio działające jako transmiter to nowość, która trafiła także do Jabry Elite 10 Gen 2. Pośród innych udoskonaleń Jabra wspomina o ulepszonym dźwięku Dolby ATMOS oraz o lepszym śledzeniu ruchów głowy (które, jeśli pamiętacie recenzję 1 generacji, nie wzbudziło mojego entuzjazmu).

Układ ANC ma być dwukrotnie skuteczniejszy, niż w Jabra Elite 10, osiągnięcie o tyle imponujące, że już w pierwszej generacji działał naprawdę znakomicie. Podobnie jak Jabra Elite 8 Active Gen 2 ulepszenia nie ominęły trybu Natural HearThtrough, który także ma być znacznie lepszy i przede wszystkim lepiej ma sobie radzić z wiatrem.

Bez zmian w stosunku do pierwszej generacji pozostała bazowa konstrukcja, czyli wciąż są to słuchawki półotwarte, dynamiczne, z przetwornikami 10 mm – bardzo wygodne i nadające się do noszenia przez cały dzień. Czas pracy z ANC określony został na 6 godzin, a z uwzględnieniem zapasu energii w etui – do 27 godzin. Słuchawki mają certyfikat odporności IP57.

Słuchawki Jabra Elite 8 Active Gen 2 dostępne będą w lipcu, w kolorach Navy, Black, Coral i Olive. Cena sugerowana ustalona została na 1099 zł

Słuchawki Jabra Elite 10 Gen 2 dostępne będą w sierpniu, w kolorach Titanium Black, Gloss Black, Cocoa, Denim i Soft White. Cena sugerowana ustalona została na 1299 zł