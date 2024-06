Home WTF! Koniec Xboxa? Co dalej z konsolami do gier?

Koniec Xboxa? Co dalej z konsolami do gier?

Microsoft robi co może, głównie dobrą minę do złej gry, a sukcesów Xboxa jakby nie widać. Konkurencja, prezentując mniej gier, radzi sobie lepiej i pozostaje pytanie – co dalej?