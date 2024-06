Dziwne obiekty na powierzchni Marsa. Naukowcy próbują wyjaśnić, skąd się tam wzięły

Jednym z aspektów nadzorowanego przez NASA przedsięwzięcia jest poszukiwanie dowodów na występowanie potencjalnego życia na czwartej planecie od Słońca. O ile obecnie taki scenariusz jest mało prawdopodobny (a jeśli już, to zapewne odejmowałby mikroorganizmy) tak niewykluczone, iż w przeszłości sytuacja wyglądała zgoła odmiennie.

Czytaj też: Badacze Marsa zaskoczeni ostatnim odkryciem. Natknęli się na nietypowy mikroklimat

Najnowsze znalezisko dokonane przez Perseverance dotyczy nietypowych skał. Ich istnienie wydaje się dowodem na to, że dawniej na Marsie woda mogła występować w dużych ilościach. Biorąc pod uwagę fakt, iż mowa o kraterze Jezero, uznawanym za potencjalny dawny zbiornik wypełniony wodą, taki scenariusz ma spore prawdopodobieństwo realizacji.

Łazik znajduje się obecnie w obrębie formacji Bright Angel, dawniej stanowiącej najpewniej fragment koryta rzeki wpływającego do współczesnego krateru. Szczególną uwagę naukowców związanych z misją zwróciły jasne skały. Dotarcie do nich nie było jednak łatwe, a oddelegowany do tego celu pojazd – o ile wcześniej poruszał się tempie ponad stu metrów dziennie – teraz przemierzał co najwyżej kilkadziesiąt.

Jak wyjaśniają przedstawiciele NASA, przejazd umożliwił śledzenie koryta dawnej rzeki skierowanego na północ. Chodziło o znalezienie miejsca, w którym ukształtowanie terenu byłoby na tyle korzystne, aby łazik mógł tamtędy przejechać do jasnych skał. Ważna była też obecność niezbyt stromego zjazdu po drugiej stronie. W pewnym momencie udało się zlokalizować dogodny obszar.

Łazik Perseverance poszukuje na powierzchni Marsa dowodów na to, że na Czerwonej Planecie mogło kiedyś występować życie

Tym sposobem podróż do celu mogła zostać przyspieszona o kilka tygodni. Gra okazała się warta świeczki, gdyż Perseverance dotarł do skał, jakich do tej pory niemal nie spotykano na Czerwonej Planecie. Struktury te mają formę gęsto ułożonych kul i licznych grzbietów, których ustawienie wskazuje na udział wody w transporcie minerałów osadzających się w tym miejscu.

Czytaj też: Tysiące ludzi próbowało rozszyfrować sygnał z Marsa. W końcu się udało!

Wiadomo, iż podobne formacje tworzą się na Ziemi w obszarach bogatych w wodę, dlatego można założyć, że podobny scenariusz miał miejsce na Marsie. W przyszłości naukowcy będą chcieli poznać skład chemiczny tych skał. W oparciu o listę wykrytych tam minerałów będą mogli lepiej zrozumieć okoliczności, w jakich doszło do ich powstania. W tym celu Perseverance odparuje napotkane próbki i przeanalizuje powstałą chmurę z wykorzystaniem instrument SuperCam.

Jeśli okaże się, że wyniki są w jakiś sposób zaskakujące bądź istotne, to zostanie podjęta decyzja co do ewentualnego zebrania próbek w celu dostarczenia ich na Ziemię. Tutaj badacze będą mogli przeprowadzić zdecydowanie bardziej szczegółowe analizy laboratoryjne. Zanim tak się jednak stanie musi zostać przeprowadzona misja polegająca na przekazaniu zgromadzonych materiałów i zwróceniu ich na naszą własną planetę.