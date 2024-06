Mgławica Kraba zaskoczyła składem. W rozwiązaniu tej zagadki pomógł teleskop Webba

Świadkami tych wydarzeń byli średniowieczni mieszkańcy Ziemi. W 1054 roku odnotowano widoczną gołym okiem eksplozję związaną z supernową. Przez długi czas panowało przekonanie, iż wybuch nastąpił na skutek zapadnięcia rdzenia gwiazdy składającego się z tlenu, neonu i magnezu. Teraz jednak pojawił się nowy trop: naukowcy sugerują, jakoby rdzeń tego obiektu był wypełniony żelazem.

Odległość dzieląca wspomnianą mgławicę od naszej planety to około 6300 lat świetlnych. I choć oficjalnie zidentyfikowano ją dopiero w XVIII wieku, to średniowieczne zapiski pochodzące od chińskich i arabskich astronomów pozwalają sądzić, że wybuch supernowej miał miejsce właśnie w Krabie. Jako że gwiazda stojąca za całym zamieszaniem miała przypuszczalnie od 8 do 10 mas Słońca, to wygenerowana eksplozja najprawdopodobniej nie należała do szczególnie silnych.

Mgławica Kraba znajduje się około 6300 lat świetlnych od Ziemi. W 1054 roku prawdopodobnie dostrzeżono supernową związaną z tym obiektem

Skąd w ogóle wzięły się takie ustalenia? Badacze opierają się na szybkości rozszerzania obłoku powstałego na skutek eksplozji. Jego ekspansja zachodzi w tempie około 1500 kilometrów na sekundę. Gdyby supernowa była silniejsza, to niemal na pewno chmura materii wyrzuconej w wyniku wybuchu przemieszczałaby się znacznie szybciej. Mimo to naukowcy mieli więcej problemów.

Aby rozwikłać zagadkę członkowie zespołu badawczego wykorzystali instrument MIRI obrazujący w średniej podczerwieni oraz NIRCam prowadzący obserwacje w bliskiej podczerwieni. Oba te narzędzia znajdują się na wyposażeniu Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba i wykazały, że gwiazda stojąca za wybuchem supernowej mogła być bardziej rozwinięta niż przypuszczano. W jej jądrze miałoby się też znajdować żelazo.

Wysoka czułość obserwacji oferowana przez należący do NASA teleskop sprawia, iż możliwe jest dostrzeżenie linii emisyjnych poszczególnych pierwiastków, takich jak żelazo i nikiel. Jednocześnie autorzy badań podkreślają, że dane pochodzą z dwóch relatywnie małych obszarów Mgławicy Kraba, dlatego należy wstrzymać się z szalonymi wnioskami. Bardziej miarodajne informacje powinny pojawić się po wykonaniu analiz obejmujących ten region na całej jego długości.