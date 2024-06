Microsoft Edge 126 – zyskujesz kontrolę nad zasobami i generowanie tapet przez SI

Poprzednia stabilna wersja Edge pojawiła się 20 maja, a więc mniej niż miesiąc temu. Wydanie 125 wprowadziło kilka nowości, a 126 dokłada do nich kolejne. Czy naprawdę będą potrzebne, czy też są to jedynie niepotrzebne dodatki do tego, co mamy na co dzień?

Edge 126 – nowości dla każdego

Ta edycja Edge przynosi dwie istotne nowości. Pierwsza to nowe funkcje związane z wykorzystaniem zasobów. Od teraz w dziale ustawień, a konkretnie “System i wydajność” można ustawić wykorzystanie przez przeglądarkę dostępnych zasobów. Pozwoli to na osiągnięcie optymalnej wydajności podczas używania Edge lub też zapobiegnie niepotrzebnemu wykorzystywaniu zasobów w sytuacji, w której nie będzie to potrzebne.

Czytaj też: Zaktualizuj Edge jak najszybciej. W przeglądarce odkryto aż siedem poważnych podatności!

Druga ważna nowość to generatorów motywów, napędzany przez SI. Motywy te powstają na podstawie wprowadzonych promptów, a jeśli stworzysz taki, który się spodoba, możesz go zaaplikować. Jednak aby to działało, należy być zalogowanym do przeglądarki. Druga uwaga – funkcja ta będzie rozprowadzana falami, więc jeśli nie zobaczysz jej po aktualizacji, cierpliwie odczekaj kilka dni.

A co poza tym? Zaktualizowano polityki dla adminów, a także wprowadzono zbiorcze podsumowanie powiadomień. Za tę opcję odpowiada Copilot. Podobnie jak generator tapet, także ta opcja będzie udostępniana stopniowo. Czyli – jest całkiem przyjemnie, a nowe opcje mogą podnieść komfort korzystania z przeglądarki. Dlatego jeśli używasz Edge, zaktualizuj ją już dzisiaj.