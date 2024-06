Błąd OneDrive zmienia udostępnione foldery w skróty. I póki co nic z tym nie zrobisz

Użytkownicy z całego świata zgłaszają, że foldery udostępnione im i dodane do OneDrive za pomocą opcji „Dodaj skrót do OneDrive” nie wyświetlają już rzeczywistych plików. Zamiast tego zastąpiono je skrótami internetowymi, co w praktyce odcina dostęp od ich zawartości. Dlaczego tak się dzieje?

OneDrive z problemem technicznym

Microsoft potwierdza problem i wyjaśnia, że powstał on na skutek błędu w zaimplementowanych mechanizmach udostępniania. Informuje także, że otrzymał w tej sprawie mnóstwo zgłoszeń oraz że póki co… nic się nie zmieni. Mówiąc inaczej – rozwiązania jak na razie nie ma, ale zapewne programiści Microsoftu już nad nim pracują.

Wracając do samego problemu – niektórzy użytkownicy twierdzą, że może być on powiązany z wersją 22H2 systemu Windows 11, inni nie doświadczyli tego problemu w tej edycji. Istnieje również możliwość, że ostatnia aktualizacja (KB5037853) może być powiązana z wystąpieniem problemu, ale potrzebne jest potwierdzenie.

Co robić, jeśli masz to nieprzyjemne zjawisko u siebie? Nic. Ponieważ jest to potwierdzony błąd, najlepszym sposobem działania będzie poczekanie na poprawkę ze strony firmy Microsoft. Nie zaleca się przywracania OneDrive ani prób ręcznych poprawek, ponieważ może to spowodować dalsze komplikacje. Do tego czasu zalecam trzymać pliki, kótre chce się udostępnić, luzem, czyli nie w folderze, a oknie głównym OneDrive.