Microsoft ostrzega: ostatnia aktualizacja Windows 11 może sprawiać problemy

Omawiana poprawka była aktualizacją nie związaną z bezpieczeństwem, a więc nieobowiązkową. Plus tego taki, że nie została wprowadzona automatycznie, a więc nie każdy użytkownik ją pobrał, zatem szkodliwość działania jest mniejsza niż w przypadku takich, które wprowadzają się do systemu samodzielnie.

Windows 11 z kłopotami. Po raz kolejny

Aktualizacja KB5037853 dla Windows 11 zaczęła praktycznie od razu psuć humory użytkownikom. Microsoft miał pierwsze zgłoszenia w jej sprawie już podczas dnia premiery. A problemy występują z paskiem zadań, który staje się nieresponsywny albo też odpowiada z opóźnieniem, gdzieniegdzie potrafi spontanicznie zniknąć. Czy można narzekać, że z Windowsem jest nudno?

Microsoft pociesza, że można rozwiązać ten problem przy wykorzystaniu funkcji Known Issue Rollback (KIR), czyli wycofywania znanych problemów. Narzędzie to otrzymało poprawkę likwidującą problem na wydaniach Windows 11 Home i Pro dla użytkowników niebiznesowych. W ich przypadku konieczna jest konfiguracja polityki grupowej – odpowiednia instrukcja znajduje się na stronie Microsoftu. Nie jest to co prawda skomplikowane, aczkolwiek zawsze dodatkowa rzecz, o jakiej musi pamiętać admin.

No cóż, Microsoft raczej nie zyska dzięki temu na popularności. Tradycyjnie zatem przypominam, że jeśli pojawia się aktualizacja Win11, lepiej usiąść i poczekać na raporty ze świata. Inaczej można znaleźć się w sytuacji, w której nerwowo będzie się czekać na poprawki błędów. Póki co jest jak jest – i lepiej na razie nie będzie. Dziwi to, biorąc pod uwagę, ile osób testuje oprogramowanie producenta.