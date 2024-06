Mobilne Chrome otrzyma Działania oraz nowe narzędzia

Z czym kojarzy się Google? Przede wszystkim z wyszukiwarką, dzięki której firma stała się obecnym gigantem. Przez lata była ona rozwijana i ulepszana, a choć mogłoby się wydawać, że w temacie nie pojawi już nic nowego, producent pokazuje, że wciąż jest wiele obszarów, które można usprawnić.

Co nowego w Chrome?

Jeśli korzystasz na telefonie z przeglądarki Chrome (a według statystyk robi tak zdecydowana większość użytkowników), podczas wyszukiwania będzie można zobaczyć bardziej szczegółowe informacje na interesujący Cię temat. Na przykład gdy szukasz restauracji, pojawi się od razu przycisk zadzwonienia do niej, możliwość zobaczenia trasy dojazdowej oraz opinii klientów na jej temat. Wszystko dostępne za pomocą odpowiedniego przycisku. Oczywiście pozostaną także “klasyczne” linki, do których możesz przejść, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania.

Propozycje stron będą się opierać również na dotychczasowej historii wyszukiwań użytkownika. Ma to pozwolić na bardziej precyzyjne podpowiedzi. Użytkownicy tabletów otrzymają dodatkowo odświeżony pasek adresu, lepiej dostosowany do większych wyświetlacz, co wpłynie pozytywnie na komfort obsługi.

A czym są Działania? Za ich pomocą możesz zmieniać ustawienia i korzystać z różnych funkcji, używając bezpośrednio paska adresu Chrome. Na przykład wpisujesz “Nowy formularz Google”, a mechanizm samoczynnie tworzy nowy plik w Formularzach Google. Możliwości jest mnóstwo, zaś ich dokładny spis znajdziesz na tej witrynie.

Opisane tu nowości mają pojawić się na jesieni 2024 roku, a więc poczekamy na nie jeszcze ponad trzy miesiące. Wszystko wskazuje jednak na to, że warto będzie czekać.