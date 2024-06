Firefox 127 oferuje usprawniony tryb PiP, wygodniejsze zarządzanie zakładkami oraz większe bezpieczeństwo

Każda nowe wydanie Firefoxa przynosi zawsze poprawki bezpieczeństwa, ale od czasu do czasu pojawiają się także świeże funkcje. W wydaniu 127 mamy właśnie do czynienia z taką sytuacją. Czy dodatkowe możliwości skłonią użytkowników do porzucenia Chrome oraz Edge? Raczej nie, ale kto korzysta z FF na co dzień, na pewno będzie zadowolony z dokonanego wyboru.

Firefox 127 – lista zmian i nowości

Główną reklamowaną w tym wydaniu jest Picture-in-Picture. Dzięki niej możesz jednocześnie pracować i na przykład oglądać mecz. Na materiale wideo pojawia się opcje “Wyciągnij to wideo”. Gdy klikniesz na nią, wówczas możesz sterować okienkiem z odtwarzanym filmikiem i umieścić go w dowolnym miejscu na pulpicie. Dostępne możliwości obejmują także zmianę jego rozmiaru. Prosto, łatwo i wygodnie. Jeśli znudzi Ci się oglądanie w okienku, wystarczy kliknąć i natychmiast materiał powróci na swoje pierwotne miejsce.

Nowość obejmuje także streaming wideokonferencji, dzięki czemu możesz słuchać wykładu lub brać udział w spotkaniach, robiąc w tym samym czasie notatki.

Co ciekawe, wcześniej taka możliwość również była – ale należało mieć odpowiednie rozszerzenie. Teraz jest to funkcja domyślna, którą otrzymali wszyscy. Kompletną nowością jest natomiast wprowadzenie opcji uruchamiania przeglądarki wraz ze startem systemu Windows. Jeśli zatem zaliczasz się do osób, które po włączeniu komputera klikają na ikonkę Firefoxa, nowa opcja ułatwi Ci życie.

W interfejsie pojawiła się nowa funkcja – “Zamknij podwójne karty”. Jeśli masz otwarte dwie takie same karty, wystarczy kliknąć na dowolną prawym przyciskiem myszki na jedną z nich i wybrać nową funkcję, aby pozostałe zdublowane zostały zamknięte. W kwestii bezpieczeństwa Firefox będzie wymuszać teraz aktualizację elementów na stronach z http na https. W przypadku elementów, w których nie będzie to możliwe, nie zostaną one załadowane. Jeśli zatem zobaczysz puste miejsce na witrynie, nie dziw się – oznacza to, że element nie spełnia obecnych wymogów bezpieczeństwa.

Ponadto pojawia się szereg zmian technicznych związanych z bezpieczeństwem. Ogólnie – jest lepiej. Aktualizacji możesz dokonać w dowolnym momencie. I warto to zrobić!