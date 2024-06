MSI pokazało dziesięć nowych maszyn SI dla graczy i twórców treści

Sztuczna inteligencja śmiało wkracza na rynek laptopów i komputerów. Już za parę lat ciężko będzie znaleźć urządzenie bez jej obecności, a wysyp NPU dopiero nas czeka. Qualcomm, Intel i AMD wspólnie będą napędzać rozwój Copilot+, a Computex 2024 to miejsce, gdzie zaczynają się globalne zmiany.

Czym zaskakuje nas MSI?

MSI to marka, która jest kojarzona głównie z laptopami gamingowymi, jednak na tej kategorii jej propozycje się nie kończą. Jej nowe urządzania korzystają z układów AMD Ryzen AI 300, które mają podnosić wydajność urządzeń aż trzykrotnie. Można dzięki temu uruchamiać generatywną SI lub duże modele językowe bezpośrednio na laptopie. Z tych procesorów będą korzystać takie nowe modele, jak:

MSI Stealth A16 AI+ – gamingowy laptop z procesorem AMD Ryzen AI 9 365 i kartą Nvidia GeForce RTX 4070 GPU na pokładzie. Zastosowano tu podświetlaną klawiaturę z klawiszem Copilot, baterię 99 Wh, a także porty i złącza audio combo jack, 2 x USB 3.2 Typ A, 1 x USB-C, 1 x RJ45, 1 x HDMI oraz zamek Kensington;

MSI Summit A16 AI+ – tu również mamy procesor AMD Ryzen AI 9 365, ale grafika to AMD Radeon. Jest to urządzenia konwertowane, którego można używać jako laptopa lub tableta, a pod obudową może znaleźć się do 32 GB RAM i dysk SSD o pojemności 1 TB. Zastosowano tu dotykowy wyświetlacz z częstotliwością odświeżania 165 Hz;

MSI Prestige A16 AI – konfiguracja jest taka sama, jak Summit A16 AI+, ale tu dysk twardy może mieć do 2 TB pojemności i jest nieco lżejszy, ponadto wyposażono go w zamykaną przesłonę kamerki.

Jeśli chodzi o modele z układami Intela, MSI podaje, że zastosowało procesory pozwalające osiągnąć ponad 100 TOPS, a w połączeniu z kartami graficznymi Nvidia nawet 452 TOPS! W tej linii mamy:

MSI Prestige 13 AI+ Evo – procesor Intel Ultra Core, wyświetlacz OLED 13,3″-” z rozdzielczością 2880×1800 px i baterią 75 Wh, łączność Wi-Fi 7, 2 x Thunderbolt 4 oraz podświetlana klawiatura z przyciskiem Copilot;

MSI Prestige 14 AI+ Evo – procesor Intel Ultra Core, 14″ wyświetlacz OLED 2880 x 1800 px i proporcjami 16: 10 oraz podświetlana klawiatura i łączność Wi-fi 7. Jest także zaślepka na kamerkę;

MSI Prestige 16 AI+ Evo – tutaj mamy to samo co powyżej, ale wyświetlacz to 16″ i pokrywa w pełni paletę DCI-P3, co przyda się twórcom treści. Zastosowano tu pojemną baterię 99 Wh oraz podświetlaną klawiaturę z przyciskiem Copilot;

MSI Summit 13 AI+ Evo – laptop konwertowalny z wyświetlaczem 13,3″ oraz maksymalnie 32 GB AM i dyskiem SSD 2 TB. Tutaj pokryte jest 100% paletySRGB.

MSI zaprezentowało także kilka laptopów w edycjach specjalnych. Są to:

MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport – procesor Intel Core Ultra, grafika Nvidia GeForce RTX 4070 GPU, aż do to 96GB (!!!) of RAM, bateria 99,9 Wh, łączność Wi-Fi 7;

MSI Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport – większa wersja powyższego, ale mamy tu RTX 4080 GPU oraz rozdzielczość 3840×2400 px przy odświeżaniu 120 Hz;

MSI Crosshair 16 HX (Monster Hunter edition) – Intel Core i7 14700HX w połączeniu z Nvidia GeForce RTX 4060 GPU pozwolą na uruchamianie wszystkich nowych gier. Wyświetlacz 1600p o przekątnej 16″ ma odświeżanie 240 Hz, co pozwoli na płynną zabawę przy najbardziej dynamicznych produkcjach.

A jak cenowo? Njatańszy jest MSI Prestige 13 AI Evo, którego cena producencka to 1199 USD, czyli ok. 4,7 tys. zł. Najdroższe są modele specjalne, ale ich cen nie podało. Z podanych MSI Stealth A16 AI+ to wydatek na poziomie 1999 USD, czyli ok. 7,8 tys. zł. Wszystkie mdoele będą już wkrótce na rynku.